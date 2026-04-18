BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (18) que o Irã não vai conseguir chantagear Washington após anúncio da República Islâmica de que voltou a fechar o estreito de Hormuz em meio ao cessar-fogo e às negociações para o fim da guerra.

"Estamos tendo boas conversas com o Irã, está dando muito certo. Agora eles estão fazendo essa graça, como têm feito nos últimos 47 anos, mas estamos falando com eles. Eles queriam fechar o estreito de novo, como têm feito por anos, e não vão conseguir nos chantagear. Teremos mais informação até o fim do dia", afirmou Trump após assinar decretos não relacionados ao conflito, na Casa Branca.

A incerteza tanto sobre a via marítima quanto sobre o estado das negociações cresceu neste sábado com o anúncio iraniano.

A Guarda Revolucionária iraniana abordou e atirou em embarcações trafegando pelo estreito de Hormuz neste sábado (18), segundo relatos colhidos pela agência Reuters e a agência britânica de segurança marítima (UKMTO).

Um comboio de oito navios-tanque trafegavam na manhã de sábado no estreito, marcando a primeira movimentação significativa na via marítima desde o início da guerra dos EUA e Israel contra Teerã, há sete semanas.

As duas partes haviam dito nesta sexta (17) que o estreito havia sido reaberto, ainda que restassem divergências entre os rivais. Fora o comentário de Trump, Washington ainda não se pronunciou sobre medidas a serem tomadas.

Segundo a agência Reuters, no entanto, citando pessoas do setor de segurança e frete marítimos, ao menos duas embarcações relataram terem sido alvo de tiros neste sábado ao tentar cruzar o estreito; a Marinha iraniana também teria informado navios, via rádio, que a via marítima estava novamente fechada.

Já a UKMTO relatou incidente em que um navio teria sido abordado por dois barcos da Guarda Revolucionária iraniana, que atiraram na embarcação abordada; ninguém teria sido ferido. Duas horas depois, outro relato de um navio de contêineres próximo a Omã indica que um projétil atingiu a embarcação e danificou uma parte da carga.