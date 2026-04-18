BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - "Deus os abençoe e vamos dançar", ecoaram os alto-falantes em Buenos Aires, em inglês, antes de o padre Guilherme Peixoto, trajado com a sua roupa de ofício, soltar as primeiras batidas do palco montado na Praça de Maio neste sábado (18), em um show que reuniu idosos e jovens, famílias e casais, cristãos e seculares.

O primeiro show na Argentina do sacerdote português que viralizou nas redes sociais com sua mistura de música sacra e eletrônica foi uma homenagem ao papa Francisco, morto em 21 de abril de 2025 aos 88 anos, após mais de uma década à frente da Igreja Católica.

"Será uma noite de música, encontro e gratidão pela vida e pela mensagem do nosso querido papa argentino, que sempre mostrou misericórdia a Deus", afirmou Guilherme em um vídeo-convite ao show em suas redes sociais.

O sucesso se deve à combinação inusitada de estilos musicais no setlist do padre, cujos shows poderiam ser facilmente confundidos com uma rave à primeira vista, não fossem os elementos religiosos do cenário e a batina usada pelo DJ. E o padre teve também auxílio do sagrado: em 2019, o próprio Francisco abençoou os fones de ouvido do português durante um encontro.

Daí em diante, foi só ascenção para o sacerdote, que explodiu de fato após a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, quando animou o enorme publicou católico em Lisboa, no seu país natal, e ganhou fãs em todo o mundo -só no Instagram, são 2,8 milhões de seguidores.

A vestimenta improvisada com uma camiseta preta e um pedaço de papel higiênico que fez as vezes de colarinho romano no conjunto do tradutor Frans Quiñones, 31, mais um desses fãs na multidão que tornava quase impossível caminhar na Praça de Maio.

"Ela que fez meu look", disse, apontando para uma das amigas que o acompanhavam no show. "Sou 100% católico. Não costumo ir à igreja agora, mas fui por muito tempo, minha família é inteira católica. Eu gosto de música eletrônica, então me parece uma boa combinação. A ver o que sai disso tudo."

Ateus curiosos também estavam ali. "Não creio em nada, mas vim porque a proposta parece muito divertida", afirmou Josefina Ancelotti, 22, que gosta de música eletrônica. "A igreja tem aspectos bons, mas, em geral, não concordo com quase nada", completou ela. "É a primeira vez que vou escutar a música dele."

O show começou pontualmente às 20h após a exibição de imagens do papa Francisco nos telões instalados nas ruas adjacentes à Praça de Maio. O repertório incluiu clássicos da música mundial, como "Knocking on Heaven's Door", um sample de "NUEVAYoL", sucesso do artista porto-riquenho Bad Bunny, e trechos de discursos do papa João Paulo 2º e de Francisco.

Em outro remix do astro de Porto Rico, Guilherme trocou o verso "Por la mañana café/Por la tarde ron", de "CAFé CON RON" (café com rum), para uma vesão mais palatável aos ouvidos católicos: "Por la mañana café/Por la tarde oración".

O evento teve todos os elementos de um show gratuito dessa magnitude --furtos de celular relatados, fãs vestidos à caráter (neste caso, com acessórios como auréolas e asas piscantes), difícil acesso a sinal de internet e bares lotados nas imediações. A um quarteirão da praça, a rua ainda estava intransitável, e segundo a imprensa local, o público somou centenas de milhares de pessoas.