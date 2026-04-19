BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (19), em uma publicação na rede Truth Social, que os fuzileiros navais dos EUA atacaram e assumiram a custódia de uma embarcação que tentou burlar o bloqueio americano aos portos iranianos no estreito de Hormuz.

Ele acrescentou que suas forças detiveram o navio cargueiro de bandeira iraniana de quase 275 metros abrindo um buraco em sua casa de máquinas.

Trump afirmou ainda que a tripulação iraniana se recusou a obedecer a ordens de parada e que, então, o navio da Marinha o deteve imediatamente. "Temos a custódia total do navio e estamos verificando o que há a bordo", disse.

O Irã afirmou na noite deste domingo (horário de Brasília) que os EUA violaram o cessar-fogo ao atingir a embarcação e que retaliarão.

A mídia estatal iraniana citou o comandante operacional Khatam al-Anbiya, que afirmou que a embarcação estava a caminho da China para o Irã. "Alertamos que as forças armadas da República Islâmica do Irã em breve responderão e retaliarão contra essa pirataria armada por parte das forças militares dos EUA", disse.

Já a Guarda Revolucionária iraniana abordou e atirou em embarcações trafegando pelo estreito de Hormuz no sábado (18), segundo relatos colhidos pela agência Reuters e pela agência britânica de segurança marítima (UKMTO).

Algumas horas depois, Trump disse que o Irã estava "fazendo graça" e que o rival não conseguirá chantagear os EUA.

Os dois lados trocaram acusações de violar o cessar-fogo neste domingo, enquanto o transporte marítimo no estreito de Hormuz permanece paralisado, após a República Islâmica reafirmar controle sobre a via. As duas partes haviam afirmado na sexta (17) que o estreito havia sido reaberto, mas o quadro mudou horas depois.

Também neste domingo, a empresa de navegação francesa CMA CGM afirmou que um dos navios alvejados no sábado pertencia à sua frota, classificando o incidente como "tiros de advertência" e disse que a tripulação estava segura.

Teerã afirmou que voltou a impor regras rígidas na passagem após o que classificou de violações e atos de pirataria por parte dos EUA sob o pretexto de bloqueio. Trump havia dito na sexta que manteria o veto americano feito na região para navios com origem e destino em portos iranianos.

Segundo autoridades iranianas, a liberação anunciada sexta para um número limitado de embarcações ocorreu "de boa-fé", mas teria sido revertida diante da escalada de tensões. Trump, por outro lado, afirmou que está tendo boas conversas com o regime iraniano.

Autoridades ouvidas sob anonimato pelo veículo Wall Street Journal afirmaram que as Forças Armadas americanas estão se preparando para abordar, já nos próximos dias, petroleiros ligados ao Irã e apreender navios comerciais em águas internacionais. Isso expandiria o controle americano para além das águas do Oriente Médio, segundo a reportagem.

Trump havia afirmado na sexta que havia "boas notícias" em relação ao Irã e disse esperar avanços nas negociações ao longo do fim de semana, mas voltou a alertar que os combates poderiam ser retomados caso não houvesse acordo até a próxima quarta-feira (22), quando expira o cessar-fogo.

"Talvez eu não estenda [a trégua], mas o bloqueio vai continuar. Então você tem um bloqueio e, infelizmente, teremos que voltar a lançar bombas", afirmou.