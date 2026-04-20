CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos mataram mais três pessoas em uma embarcação no mar do Caribe neste domingo (19). A informação foi compartilhada pelo Comando Sul das forças armadas no X.

Com a nova ofensiva, chega a 157 o número de pessoas mortas pelos militares americanos nos últimos meses. Segundo o perfil do Comando Sul, a ordem para o ataque foi do General Francis L. Donovan. "A força-tarefa conjunta realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por organizações terroristas designadas. Informações de inteligência confirmaram que a embarcação navegava ao longo de uma rota conhecida", escreveu.

O comunicado acompanhava um vídeo atribuído ao ataque, que marca a 45ª investida contra embarcações na região.

O direito internacional não permite ataques contra pessoas que não ofereçam perigo iminente a não ser que se tratem de combatentes inimigos em um contexto de conflito armado --do contrário, seria apenas assassinato.

Em nenhum dos casos os suspeitos foram interceptados ou interrogados, e Washington tampouco divulgou provas de que seus alvos estivessem envolvidos com o tráfico de drogas ou representassem uma ameaça aos EUA.

A rota marítima também não é a principal via de tráfico para o país americano --especialistas dizem que o Caribe, onde a maioria dos ataques ocorreu, é responsável por cerca de 10% da cocaína e por uma quantidade irrisória do fentanil que entra na nação.