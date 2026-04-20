SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel condenou um soldado acusado de destruir um crucifixo em Debel, no sul do Líbano, após a divulgação de uma foto do episódio.

Imagem publicada no fim de semana mostra um militar golpeando com um machado uma escultura de Jesus na cruz que estava caída. A Reuters confirmou que a foto foi feita em Debel, uma das poucas aldeias do sul do Líbano onde moradores permaneceram durante a campanha militar israelense na região.

Padre da cidade disse que o crucifixo fazia parte de um pequeno santuário no jardim de uma família na periferia da vila. "Um dos soldados israelenses quebrou a cruz e fez essa coisa horrível, essa profanação de nossos símbolos sagrados", afirmou Fadi Falfel.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a ação contraria valores judaicos e que o soldado será punido. "Fiquei chocado e triste ao saber que um soldado das Forças de Defesa de Israel danificou um ícone religioso católico no sul do Líbano. Condeno o ato nos termos mais veementes", escreveu no X.

O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, também pediu desculpas aos cristãos. "Pedimos desculpas por este incidente e a todos os cristãos cujos sentimentos foram feridos", disse.

Militares israelenses informaram que abriram investigação e classificaram o caso como grave. "As Forças de Defesa de Israel consideram o incidente extremamente grave e enfatizam que a conduta do soldado é totalmente incompatível com os valores esperados de suas tropas", afirmou o Exército de Israel, em comunicado.

Exército disse que vai ajudar a recolocar a estátua no local original. "As IDF estão trabalhando para auxiliar a comunidade na recolocação da estátua em seu local original.", acrescentou a nota.

Embaixador dos EUA em Israel também cobrou punição pública e rápida. "Consequências rápidas, severas e públicas são necessárias", disse Mike Huckabee, na rádio X.

Debel segue sob restrições apesar de cessar-fogo

Debel está entre as dezenas de aldeias do sul do Líbano que, segundo a Reuters, vivem sob ocupação israelense de fato. Israel e Líbano concordaram na quinta-feira com um cessar-fogo mediado pelos EUA para tentar interromper os combates entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

Moradores dizem que a trégua ainda não trouxe alívio na rotina da cidade. "Temos todo tipo de crise", afirmou Falfel.

Padre relatou que a população segue cercada e com circulação limitada. "Pensávamos que o cessar-fogo nos traria algum alívio, mas ainda estamos cercados, sem poder entrar e sair da cidade. Há algumas casas nos arredores da cidade às quais estamos proibidos de ter acesso.", disse.

Líbano segue com negociações de paz

Presidente Joseph Aoun disse que dá continuidade às conversas com os EUA e Israel. Ele disse, inclusive, que elas acontecem mesmo com a incerteza do Irã de continuar negociando com os dois países.

Segundo ele, o país só tem duas opções no momento: dar continuidade à guerra com as consequências humanitárias sociais, econômicas e soberanas, ou a negociação para pôr fim a ela e alcançar estabilidade.

"Eu escolhi a negociação, cheio de esperança de que possamos salvar o Líbano", disse o presidente do Líbano, Joseph Aoun.

Aoun acrescentou ter tido bons retornos do presidente americano, Donald Trump, por meio do embaixador do Líbano no país, Simon Karam. "Ele expressou total compreensão e apoio à demanda do Líbano, intervindo junto a Israel para cessar o fogo e preparar o lançamento de um processo de negociação que ponha fim à situação."

Líbano, no entanto, já adiantou algumas de suas exigências. O governo pretende exigir o fim de "ações hostis", fim à ocupação israelense das regiões do sul e o destacamento do exército até as fronteiras sul reconhecidas internacionalmente.

Líbano está em cessar-fogo temporário com Israel. A trégua, que começou na última quinta-feira e deve durar 10 dias, ocorreu após um mês e meio de conflito entre o exército israelense e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah.