SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atirador que matou oito crianças na manhã de domingo (19) no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos, era pai de sete das vítimas.

A polícia identificou o autor do ataque como Shamar Elkins. As vítimas tinham entre 1 e 12 anos de idade, e o homem executou sete dos próprios filhos, segundo o porta-voz da polícia de Shreveport, Chris Bordelon.

O atirador também feriu duas mulheres durante a ação. Uma delas é a mãe das crianças mortas; ambas estão internadas em estado crítico.

Os ataques aconteceram antes do amanhecer em duas casas diferentes. O homem baleou a primeira mulher em um local e depois dirigiu até a segunda residência para continuar o crime.

Sete crianças morreram dentro da segunda casa. Os policiais encontraram outra vítima sem vida no telhado, o que indica uma tentativa de fugir do ataque.

Shamar Elkins morreu após perseguição policial. Ele já tinha um histórico criminal conhecido pelas autoridades: em 2019, a polícia prendeu Elkins por porte ilegal de arma de fogo, mas não havia registros anteriores de violência doméstica.

O episódio foi o tiroteio em massa mais mortífero dos Estados Unidos em mais de dois anos. "Esta é uma cena diferente de tudo que a maioria de nós já viu", disse Bordelon.

Os investigadores ainda buscam a motivação exata do crime. Bordelon diz que a equipe precisa apurar os motivos do crime.

Políticos lamentaram o ataque

O governador do estado, Jeff Landry, declarou estar "de coração partido". Um dos dois senadores da Luisiana no Congresso dos Estados Unidos, o republicano Bill Cassidy, classificou o ataque como um episódio de "violência atroz" e desejou rápida recuperação aos sobreviventes.

Mike Johnson, presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, classificou o episódio como uma "tragédia sem sentido" em publicação no X.

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