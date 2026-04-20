SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Autoridade de Aviação Civil do Catar anunciou que os voos das companhias aéreas estrangeiras voltarão a operar gradualmente no Aeroporto Internacional de Hamad.

Autoridade de Aviação Civil do Catar emitiu um aviso oficial para liberar as operações. O comunicado, conhecido como "Aviso aos Aeronavegantes", informa a liberação para o retorno das empresas estrangeiras ao país.

A decisão ocorreu após uma avaliação detalhada em conjunto com órgãos nacionais. O governo afirma que o objetivo é garantir a rapidez e a eficiência das operações no Aeroporto Internacional de Hamad.

Espaço aéreo do Catar está restrito desde o início da guerra no Oriente Médio. Após o bloqueio total, uma reabertura parcial permite pousos e decolagens apenas da companhia aérea nacional, a Qatar Airways, desde o dia 7 de março. Agora, a decisão surge em meio ao acordo de cessar-fogo firmado entre os EUA e o Irã na semana passada.

Os voos vão seguir regras internacionais de segurança. A agência reguladora também se comprometeu com a adoção de medidas de precaução e proteção dos passageiros e dos funcionários das companhias aéreas.

"A segurança de todos continua sendo a principal prioridade', disse as Autoridades de Aviação Civil do Catar.