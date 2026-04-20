Representantes israelenses e libaneses manterão conversas em Washington na próxima quinta-feira (23), disse à Reuters uma fonte israelense, sob condição de anonimato, nesta segunda-feira (20).

Israel será representado por seu embaixador nos Estados Unidos (EUA), Yechiel Leiter.

Essa será a primeira conversa entre os dois países desde que um cessar-fogo de 10 dias entrou em vigor na quinta-feira passada (16).

Islamabad

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, e a delegação dos EUA devem aterrissar no Paquistão dentro de algumas horas para conversações sobre o Irã, disse o presidente Donald Trump ao New York Post em entrevista hoje. Ele afirmou que estaria disposto a se reunir pessoalmente com líderes iranianos se houver progresso.

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