SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump disse que é "altamente improvável" prorrogar o cessar-fogo de duas semanas com o Irã, enquanto EUA e Teerã avaliam uma nova rodada de negociações no Paquistão.

Trump afirmou que é "altamente improvável" estender o cessar-fogo de duas semanas, que, segundo ele, termina na noite de quarta-feira. O presidente dos EUA deu a declaração à Bloomberg News ao falar sobre o futuro da trégua.

O presidente americano disse que, se a trégua acabar sem um acordo de paz, a situação pode voltar a se agravar. "Então muitas bombas começarão a explodir", afirmou Trump em entrevista à PBS News.

Uma delegação dos Estados Unidos deve viajar "em breve" ao Paquistão para tentar destravar as conversas. A Casa Branca informou que o vice-presidente JD Vance vai chefiar o grupo, e Trump disse ao New York Post que negociadores já estavam a caminho.

Trump afirmou que não descarta se reunir com líderes iranianos caso haja avanço nas negociações. "Não tenho problema nenhum em me reunir com eles", disse ao New York Post.

O Irã diz que ainda não decidiu se vai participar da próxima rodada de negociações no Paquistão. "Neste momento, enquanto falo, não temos nenhum plano para a próxima rodada de negociações e nenhuma decisão foi tomada a esse respeito", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei.

CARGUEIRO DO IRÃ É APREENDIDO

Apreensão de navio iraniano ontem por militares americanos aumentou a tensão. As forças armadas dos EUA disseram que dispararam contra um navio de carga com bandeira iraniana que se dirigia ao porto iraniano de Bandar Abbas, após um impasse de seis horas, desativando seus motores. O Comando Central dos EUA divulgou um vídeo mostrando fuzileiros navais descendo por cordas de helicópteros até o navio.

Os militares do Irã disseram que o navio vinha da China e acusaram os EUA de "pirataria armada". Eles disseram que estavam prontos para confrontar as forças norte-americanas por causa da "agressão flagrante", mas que estavam limitados pela presença das famílias dos membros da tripulação a bordo.

A China expressou preocupação com a "interceptação forçada". Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês pediu que as partes relevantes cumprissem o acordo de cessar-fogo de maneira responsável.

TRÉGUA PERTO DO FIM E ACUSAÇÕES MÚTUAS

As conversas anteriores em Islamabad, em 11 e 12 de abril, terminaram sem acordo. Depois do encontro, os dois lados se acusaram mutuamente de violar a trégua temporária, que termina nos próximos dias.

O Paquistão reforçou a segurança na capital em meio à expectativa de novas reuniões. O país bloqueou estradas e impôs restrições ao tráfego em Islamabad.

IRÃ NÃO GARANTE PARTICIPAR DE NOVO ENCONTRO

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (20) que ainda não tomou uma decisão sobre sua participação em nova negociação com os EUA. "Nenhuma decisão foi tomada a respeito", declarou. "Neste momento, enquanto falo, não temos nenhum plano para a próxima rodada de negociações", falou o porta-voz da diplomacia, Esmail Baqai, durante uma entrevista coletiva.

Segundo ele, governo americano não tem sido sério no processo diplomático. "Embora se declarem a favor da diplomacia e se mostrem dispostos a negociar, os Estados Unidos estão adotando atitudes que não denotam, em absoluto, seriedade."

Ontem, o Irã já havia negado publicamente ter concordado em participar de uma nova rodada pelo cessar-fogo. O anúncio das supostas conversas foi feito horas antes pelo presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo que aconteceriam hoje no Paquistão. Governo iraniano desmentiu a notícia, dizendo de tratar de uma jogada midiática dos EUA para pressioná-lo.