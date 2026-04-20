SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma turista canadense foi morta a tiros e ao menos quatro pessoas ficaram feridas após um ataque nesta segunda-feira (20) no sítio arqueológico de Teotihuacán, a 50 km da Cidade do México, um dos destinos turísticos mais visitados do país.

Segundo o Gabinete de Segurança do México, o atirador se matou depois de abrir fogo contra os visitantes do local. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

As vítimas feridas foram encaminhadas para atendimento médico, e não há, até o momento, detalhes sobre seus estados de saúde.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram momentos de tensão durante o ataque. Nas imagens, é possível ouvir disparos enquanto turistas buscam abrigo próximo à Pirâmide da Lua, um dos pontos mais visitados do complexo arqueológico.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que forças de segurança federais e estaduais foram mobilizadas para atender à ocorrência e que seu governo mantém contato com autoridades canadenses.

"O que aconteceu hoje em Teotihuacan nos entristece profundamente. Expresso minha mais sincera solidariedade às pessoas afetadas e suas famílias", disse a presidente em publicação no X.

Sheinbaum também informou que o gabinete de segurança foi instruído a conduzir uma investigação detalhada sobre o caso e garantir assistência às vítimas. Ela disse que está em contato com a embaixada canadense.

Equipes das secretarias de Governança e Cultura foram deslocadas para o local, em coordenação com autoridades estaduais.

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