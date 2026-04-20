BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, 35, que estava desaparecido havia quase uma semana após ir a um encontro em Buenos Aires, foi achado morto nesta segunda-feira (20). As causas da morte ainda não estão claras.

Pereira havia mudado para a capital da Argentina cerca de seis meses atrás e estava terminando um doutorado em linguística na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O jornal Clarín afirmou, com base em fontes policiais, que seu corpo foi encontrado no hospital Ramos Mejía.

Ainda de acordo com o veículo, o professor deu entrada sem ser identificado no centro de saúde e morreu na quarta (15).

Embora as autoridades argentinas não tenham confirmado a informação, o Itamaraty afirmou no começo da tarde que o processo de reconhecimento estava em curso e amigos disseram que a família dele havia sido avisada e estava se preparando para trazer o corpo de volta ao Brasil.

O centro de saúde em que Pereira foi encontrado fica a cerca de dois quilômetros de onde ele havia contatado seus amigos pela última vez, na terça (14). Na madrugada daquele dia, ele enviou a dois conhecidos o número de uma pessoa supostamente chamada Ulysses, com quem se encontraria, acompanhado da localização em tempo real.

Os colegas afirmam que provavelmente era um encontro marcado por aplicativo.

A Polícia do Turismo de Buenos Aires disse que o caso estava a cargo do Departamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia da Cidade de Buenos Aires, de acordo com uma mensagem do órgão enviada a Anderson Zanni, amigo que vinha fazendo uma mobilização online para dar visibilidade ao caso.

Segundo ele, agentes chegaram a ir ao prédio em que Pereira estava morando para procurá-lo, mas teriam sido informados pelo porteiro de que o professor não morava mais ali. Nesta segunda, entrariam no apartamento para fazer uma busca, ainda de acordo com Zanni.

O Clarín afirma que a investigação vai continuar com a análise das câmeras de segurança locais e o rastreamento do celular do brasileiro.

Amigos definiram Pereira como uma pessoa empenhada na carreira acadêmica e talentosa na escrita. Nascido em Goiânia, ele foi professor de inglês por mais de dez anos do Centro de Línguas da UFG (Universidade Federal de Goiás), onde se graduou em Letras e fez mestrado.

Em agosto do ano passado, o pesquisador publicou o livro de contos "Dividir-me-ei em três e outros contos", pela editora da UFG. Em um mês, ele defenderia a sua tese de doutorado na UFRJ.

Além de se dedicar à pesquisa e à docência, Danilo se apresentava como drag queen sob o nome artístico "Zelda, The Queen". "Meu amigo de cena, pra sempre vou te amar. Que um dia do outro lado possamos nos reencontrar", afirmou seu amigo, Zanni, em uma publicação nas redes sociais nesta segunda.