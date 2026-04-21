SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou em uma rede social uma imagem com fotos de oito mulheres que, segundo a publicação, serão enforcadas pelo governo iraniano.

Trump disse que "apreciaria muito a libertação dessas mulheres". Na publicação, ele se dirigiu a líderes iranianos que devem negociar com os representantes do governo americano. "Por favor, não façam mal a elas! Seria um ótimo começo para nossas negociações", escreveu o presidente americano.

Ele compartilhou a publicação de um ativista pró-Israel. No post, Eyal Yakoby afirma que a "a República Islâmica está se preparando para enforcar oito mulheres" e critica o suposto silêncio da comunidade internacional e de organizações de defesa dos Direitos Humanos.

As mulheres das fotos. Uma das fotos é de Bita Hemmati, ela é a primeira mulher condenada à forca por envolvimento nos protestos do início do ano no país. Outra foto é da médica Golnaz Naraghi. Segundo reportagem da Sky News que revela que médicos foram detidos por tratar manifestantes, Naraghi foi presa em janeiro. De acordo com a organização de Direitos Humanos Witness Report, ela foi liberada sob fiança em fevereiro.