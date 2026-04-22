SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A guerra no Irã causou a perda de mais de dois milhões de empregos e agravou a crise econômica do país.

O vice-ministro do Trabalho do Irã, Gholamhossein Mohammadi, divulgou os dados de desemprego nesta semana. Ele afirmou que as estimativas iniciais apontam a perda de mais de um milhão de postos de trabalho e dois milhões de desempregados diretos e indiretos.

O conflito causou danos severos à infraestrutura crítica iraniana. As instalações de petróleo e gás e as fábricas dos setores petroquímico, de aço e de alumínio sofreram os maiores prejuízos.

O governo iniciou programas para treinar e recrutar trabalhadores para a reconstrução do país. "Nossa abordagem mudou da quantidade para a qualidade, com foco no treinamento para reconstrução, energia renovável e economia digital", disse Mohammadi.

A economia do Irã já sofria com sanções internacionais e cortes de internet antes da guerra. As interrupções na rede durante os protestos de janeiro e o apagão desde o início do conflito paralisaram o setor digital.

As demissões em massa ameaçam metade da força de trabalho do país. Hadi Kahalzadeh, ex-economista da Organização de Seguridade Social do Irã, avalia que entre 10 e 12 milhões de empregos correm risco.