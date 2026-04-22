SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidência do Líbano afirmou hoje que o país participa ativamente de negociações para prorrogar o prazo do cessar-fogo em curso na região.

País participa das negociações com quatro condições, disse Joseph Aoun em um post na rede social X. Segundo ele, o Líbano vai pedir o fim dos ataques de Israel, a retirada de tropas do território libanês, a repatriação de prisioneiros e o destacamento do seu próprio exército no território.

Uma reunião entre Líbano e Estados Unidos está agendada para amanhã no Departamento de Estado dos EUA, segundo Aoun. Ele disse que a embaixadora do Líbano em Washington vai até a reunião, mas não informou se Israel também vai participar das negociações.

Presidente afirmou que a fase atual é "delicada" e disse que trabalha para que os deslocados voltem para suas casas. Segundo o Ministério de Assuntos Sociais libanês, mais de um milhão de pessoas precisaram deixar as próprias casas desde o começo da guerra.

País vai pedir que o cessar-fogo seja estendido por mais um mês, segundo a agência de notícias AFP. A informação foi dada por um oficial do Exército em condição de anonimato.

Trégua de 10 dias entre Israel e o Hezbollah foi mediada por Washington e entrou em vigor na quinta-feira. Desde então, as forças israelenses permanecem posicionadas em um cinturão de terra libanesa de cinco a dez quilômetros ao longo de toda a fronteira.

Israel disse que pretende criar uma zona de amortecimento para proteger o norte de Israel dos ataques do Hezbollah. O grupo xiita e o governo israelense têm trocado acusações de violações do cessar-fogo desde a trégua.