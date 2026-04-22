SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (22) que os cidadãos norte-americanos que ainda estiverem no Irã devem deixar o país imediatamente.

Aviso foi dado após a abertura parcial do espaço aéreo iraniano. Além de orientar que os cidadãos procurassem as companhias aéreas, o Departamento de Assuntos Consulares disse que estrangeiros podem tentar sair do país por via terrestre, pela Armênia, Azerbaijão, Turquia e Turcomenistão.

Além de recomendar a saída do Irã, os EUA também desaconselharam viagens para o Afeganistão e para o Iraque. O comunicado também pediu que seus cidadãos evitassem a fronteira entre Paquistão e Irã.

País também disse que governo iraniano pode cobrar uma "taxa de saída" ou tentar impedir que os americanos deixem o país. "Cidadãos com dupla nacionalidade (americana e iraniana) devem sair do Irã com passaportes iranianos", diz trecho do comunicado.

PRORROGAÇÃO DO CESSAR-FOGO

Donald Trump anunciou nesta terça-feira (21) que adiaria o fim da trégua a pedido de autoridades do Paquistão. Segundo ele, o marechal Asim Munir e o primeiro-ministro Shehbaz Sharif pediram a suspensão de novos ataques americanos.

O cessar-fogo continua até que os iranianos cheguem a um consenso, disse Trump. "Estenderei o cessar-fogo até que sua proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra", completou o presidente.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, agradeceu ao norte-americano. O líder paquistanês elogiou Trump por aceitar o pedido e permitir que os esforços diplomáticos sigam seu curso natural.

Trump ordenou a manutenção do bloqueio marítimo ao Estreito de Hormuz. A decisão orienta as Forças Armadas dos Estados Unidos a continuarem prontas e aptas para agir. Nesta terça, ao menos dois barcos foram atacados pelo Irã no estreito, segundo a Marinha britânica.

Expectativa era de que EUA e Irã se encontrassem novamente no Paquistão para debater a paz permanente. Apesar disso, o Irã não deu sinais de que viajaria até Islamabade para as negociações. Segundo a agência estatal Tasmin, o país rejeitou as negociações porque os EUA não recuaram de exigências consideradas excessivas nos últimos dias.

O governo iraniano avalia que participar das reuniões é uma perda de tempo. Segundo a agência, a delegação iraniana informou que a segurança é a "maior prioridade para qualquer possível viagem ao país".

Com a negativa iraniana, a viagem diplomática do vice-presidente americano, JD Vance, a Islamabad também foi suspensa. Segundo o jornal 'The New York Times', o cancelamento ocorreu nesta terça após o governo iraniano ignorar as propostas dos Estados Unidos.