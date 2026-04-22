SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia da Argentina prendeu na manhã de hoje um homem acusado de participação no assassinato do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, no ano passado.

Apontado como um dos suspeitos pelo crime, Brayan Ferney Cruz Castillo foi localizado e detido em Buenos Aires. A informação foi divulgada pela ministra da Segurança da Argentina, Alejandra Monteoliva.

Brayan estava foragido e era alvo de um alerta vermelho da Interpol. De acordo com as autoridades colombianas, o suspeito foi um dos responsáveis pela logística do assassinato de Uribe Turbay.

Após a prisão, Brayan deverá ser deportado para Colômbia, onde será julgado. "Ele está sob custódia hoje, e os procedimentos para sua imediata deportação já foram iniciados", afirmou Alejandra Monteoliva nas redes sociais.

Até o momento, três pessoas já foram julgadas e condenadas pela morte de Uribe. Entre os condenados está um adolescente de 15 anos, apontado como o autor do tiro que atingiu o presidenciável colombiano.

Miguel Uribe Turbay tinha 39 anos quando foi baleado na cabeça, em junho passado, durante um comício em Bolgotá. O político passou dois meses hospitalizado e teve a morte confirmada em agosto.

Uribe era um político em evidência na Colômbia. Ele era senador e tinha sido eleito o político mais votado nas eleições ocorridas no país em 2022.

Ele se apresentava como opositor do presidente Gustavo Petro. Na ocasião, o líder do Executivo colombiano condenou o crime e determinou uma rigorosa apuração.

Miguel Uribe vem de uma família importante da Colômbia. Seu avó, Julio César Turbay Ayala, foi presidente do país entre 1978 e 1982. Ele deixou a esposa e um filho.