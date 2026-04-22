BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa do Peru, Carlos Diaz, e o ministro das Relações Exteriores, Hugo de Zela, renunciaram a seus cargos na quarta-feira (22), em meio à decisão do presidente interino José María Balcázar de adiar a compra de aeronaves F-16 dos Estados Unidos.

Balcázar, que está na função de forma interina e deixa o posto em julho, disse que a compra foi adiada até o próximo governo assumir o poder ?o país vive atualmente expectativa de contagem dos votos do primeiro turno da eleição nacional para saber quem irá ao segundo turno, previsto para junho.

Depois, o presidente interino afirmou que suas declarações foram mal interpretadas, e que ele adiou o pagamento para a compra dos caças.

Em entrevista à estação de rádio local RPP após sua renúncia, Zela disse que o acordo incluía uma primeira parcela avaliada em US$ 2 bilhões, seguida por uma segunda fase no valor de US$ 1,5 bilhão. Ele acrescentou que um primeiro pagamento estava programado para quarta-feira, embora não tenha divulgado o valor.

"Renuncio por duas razões principais. A primeira é porque a decisão política que adotou o senhor Balcázar põe em perigo nosso país, tira nossa credibilidade e faz com que nos convertamos em um país em que não se pode confiar num processo de negociação", disse Zela.

"A segunda razão é que o senhor Balcázar mentiu ao país. Na segunda-feira (20) se firmaram dois contratos, e o ministro da Defesa, segundo me contou, comunicou pessoalmente ao presidente Balcázar que os dois contratos estavam assinados. No entanto, o senhor Balcázar saiu dizendo que os dois contratos não foram firmados", afirmou o agora ex-chanceler, adicionando confusão sobre o assunto.

Balcázar nega ter mentido sobre os contratos, e afirmou após as declarações dos ministros que "o que se está discutindo é a necessidade de o novo governo conhecer as negociações desta compra, não há outra intencionalidade".

Já Diaz, no cargo apenas desde 17 de março, tinha previsão de comparecer perante a Comissão de Defesa do Congresso na segunda-feira para responder a perguntas sobre a suspensão da assinatura de um acordo. "Uma decisão estratégica foi tomada na área de segurança nacional com a qual tenho uma discordância fundamental", disse Diaz em sua carta de renúncia.

O Peru passou anos negociando com diferentes empresas para modernizar sua envelhecida frota de caças franceses Mirage 2000 e russos MiG-29, adquiridos nas décadas de 1980 e 1990. O Peru pretende eventualmente adquirir um total de 24 jatos, mas um primeiro acordo seria para 12 aeronaves.

Entre os concorrentes está a empresa americana Lockheed Martin. O Departamento de Estado americano aprovou a potencial venda de aeronaves F-16 e suporte relacionado ao Peru em setembro, com a Lockheed como principal contratante, ao lado da General Electric Aerospace e da RTX Corp, em um acordo avaliado em cerca de US$ 3,42 bilhões, disse o Pentágono na época. As companhias americanas competiram com empresas da Suécia e da França.

Balcázar cancelou uma cerimônia de assinatura na sexta-feira passada para a aquisição dos jatos F-16 da Lockheed Martin poucas horas antes de ela ocorrer, citando preocupações em vincular o próximo governo a um grande compromisso de defesa, disse um funcionário do governo à Reuters.

Em aparente resposta à decisão, o embaixador dos EUA no Peru, Bernie Navarro, disse em poucas horas que Washington usaria "todas as ferramentas disponíveis" contra partes que negociam "de má-fé" com os Estados Unidos, em uma publicação no X.

A embaixada dos EUA em Lima não respondeu a um pedido de comentário da Reuters. Zela afirmou que conversou com o embaixador americano e disse que o representante de Washington está "muito confuso, não entende o que aconteceu, porque ele sabe que os contratos foram assinados. Mas é muito difícil de explicar a ele que se diga que não foram assinados".