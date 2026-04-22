SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião que transportava aproximadamente US$ 5 milhões e R$ 15 milhões da empresa de segurança Prosegur caiu em Minga Guazú, no Paraguai, resultando na morte do piloto e no saque de cerca de US$ 2 milhões por moradores, segundo a jornais locais.

A aeronave levava parte de um carregamento milionário. O total transportado em dois voos era de cerca de US$ 5 milhões e R$ 15 milhões, no trajeto entre Ciudad del Este e Assunção.

Moradores saquearam o dinheiro que ficou espalhado pelo chão. Após a queda no assentamento de San Isidro no sábado, uma multidão se reuniu e recolheu as notas, inclusive em sacolas.

A Prosegur relatou o desaparecimento de US$ 2 milhões. Segundo o jornal ABC Color, a informação foi confirmada pelo comissário Carlos Duré, do Departamento de Cooperação Policial Internacional do Paraguai.

O piloto Fernando Noldin morreu no local do acidente, segundo a DINAC (Direção Nacional de Aeronáutica Civil) do Paraguai. General reformado e ex-comandante da 1ª Brigada Aérea, ele declarou emergência e tentou retornar à pista, mas não resistiu ao impacto.

Três pessoas sobreviveram à queda do avião. A copiloto Yeruti Núñez e os seguranças da Prosegur Hiron Bogado e Fredy Recalde receberam atendimento médico de bombeiros e policiais.

A principal hipótese para o acidente é falha mecânica. A DINAC informou que o avião perdeu potência logo após decolar do aeroporto de Guaraní. "O piloto percebeu um problema no motor e quis retornar, mas não conseguiu", relatou um dos ocupantes que sobreviveu à tragédia em Minga Guazú.

Autoridades alertam para a presença de falsos policiais na região. De acordo com a mídia local, grupos criminosos tentam se passar por agentes de segurança para recuperar o dinheiro levado pelos moradores do assentamento.

Técnicos de aviação e militares coletam evidências nos destroços. O presidente da DINAC, Nelson Mendoza, afirmou que a documentação da aeronave estava regular, mas a investigação segue em curso.