SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma colisão frontal entre dois trens deixou ao menos 17 pessoas feridas na Dinamarca hoje. Quatro delas estão em estado grave, segundo os serviços de emergência locais.

O acidente aconteceu perto da cidade de Hillerød, ao norte da capital Copenhague. A informação foi confirmada pelos serviços de emergência locais à agência de notícias Reuters.

Os passageiros feridos já saíram dos veículos. "Todos já foram retirados dos trens, então ninguém está preso", afirmou um porta-voz do Corpo de Bombeiros da Grande Copenhague.

As equipes de resgate mobilizaram grande estrutura para atender a ocorrência. O porta-voz destacou que os recursos foram enviados rapidamente ao local para prestar socorro.

Os feridos foram removidos do local do acidente em ambulâncias e helicópteros. Ainda não há informações sobre o que causou a colisão frontal entre os trens.