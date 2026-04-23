SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A União Europeia aprovou formalmente nesta quinta-feira (23) um empréstimo de ? 90 bilhões (cerca de R$ 523 bilhões) à Ucrânia, bem como um novo pacote de sanções contra a Rússia, informou a Presidência do bloco.

"A estratégia da UE para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia assenta em dois pilares: fortalecer a Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia. Hoje avançamos em ambos", afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em uma publicação no X.

Os embaixadores da UE já haviam aprovado o empréstimo e o pacote de sanções na quarta-feira (22), após Hungria e Eslováquia terem retirado seus vetos.

O avanço ocorre pouco mais de uma semana depois de Viktor Orbán, aliado da Rússia, ter perdido as eleições legislativas para seu rival conservador pró-Europa, Péter Magyar, que prometeu recompor os laços com o bloco de Bruxelas.

Orbán havia bloqueado o auxílio após acusar a Ucrânia de protelar o reparo de um oleoduto que, segundo Kiev, foi danificado por um drone russo. O oleoduto transporta petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia. A retomada do fluxo de petróleo nesta quarta ?em paralelo à derrota de Orbán nas urnas? abriu caminho para a aprovação do empréstimo. A Eslováquia também havia condicionado a retirada de suas objeções à reabertura do oleoduto.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que viajará ao Chipre para a cúpula da UE nesta quinta, saudou a aprovação do empréstimo. "Este pacote fortalecerá nosso Exército, tornará a Ucrânia mais resiliente e nos permitirá cumprir nossas obrigações sociais para com os ucranianos", disse ele. "É importante que a Ucrânia obtenha esse nível de segurança financeira, após mais de quatro anos de guerra em grande escala", acrescentou.

Apenas metade dos ? 90 bilhões será liberada para a Ucrânia este ano, e o restante em 2027. A maior parte do empréstimo ?cerca de ? 60 bilhões? destina-se a gastos militares, além de cerca de ? 17 bilhões anuais alocados para necessidades orçamentárias gerais, como saúde e educação.

A UE reconhece que seu empréstimo de dois anos cobre apenas cerca de dois terços das necessidades de financiamento externo da Ucrânia. Para 2027, os parceiros internacionais ainda precisam se comprometer com o financiamento restante, afirmou o comissário da UE para a economia, Valdis Dombrovskis.

Do outro lado, as sanções aprovadas nesta quinta ?o vigésimo pacote desde 2022? visam o setor bancário russo e acrescentam novas restrições às exportações de petróleo, cujas receitas financiam grande parte da sua guerra contra a Ucrânia.

Em paralelo aos anúncios, os ataques seguiram na noite desta quinta. Autoridades russas e ucranianas reportaram a morte de ao menos seis pessoas por ataques de drones em diversas localidades.

O governo de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, relatou pelo menos três mortos e dez feridos em ataques russos contra áreas residenciais. Os serviços de emergência locais divulgaram um vídeo que mostra os bombeiros combatendo um incêndio em um prédio residencial. A cidade de Dnipro fica a mais de 100 km da linha de frente de batalha no leste e no sul da Ucrânia.

Na região ocidental de Zhyitomyr, uma mulher morreu quando um drone russo atingiu uma instalação de transporte público, segundo o governo regional.

Do lado russo, uma pessoa morreu em um ataque na localidade de Samara (oeste do país), anunciou o governador regional Viacheslav Fedorischev no Telegram. Outra pessoa morreu em um ataque noturno na região russa fronteiriça de Belgorod.

As Forças Armadas dos dois países relataram pelo menos 100 drones interceptados durante esta noite.

Também nesta quinta, o príncipe Harry, do Reino Unido, viajou a KIev ?sem anúncio oficial da visita? e pediu que os EUA assumam um papel decisivo para pôr fim à invasão russa na Ucrânia. Essa é sua terceira visita ao país para apoiar veteranos feridos, como parte de seu trabalho na Fundação Invictus Games.

Ao discursar no Fórum de Segurança de Kiev, ele disse que a Ucrânia havia dado um exemplo de "liderança" e "unidade" desde que as forças russas iniciaram a invasão, em fevereiro de 2022. "Este é um momento para a liderança americana; um momento para os EUA demonstrarem que podem honrar suas obrigações decorrentes dos tratados internacionais", afirmou.

Harry também se dirigiu diretamente a Vladimir Putin, presidente russo, pedindo-lhe que "evite mais sofrimento tanto para os ucranianos quanto para os russos e que escolha um caminho diferente".

"Presidente Putin, nenhum país se beneficia com a contínua perda de vidas que estamos testemunhando. Ainda há tempo para deter esta guerra", afirmou.

O príncipe também planeja visitar a Halo Trust, uma organização de remoção de minas que sua mãe, a princesa Diana, apoiava.