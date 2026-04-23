SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) na Truth Social que não está ansioso para acabar com a guerra contra o Irã.

Trump disse ser a pessoa menos pressionada para acabar com o conflito. "Tenho todo o tempo do mundo, mas o Irã não - o tempo está se esgotando!", afirmou em publicação na rede social Truth Social.

O presidente criticou parte da imprensa americana e afirmou que os EUA e Israel destruíram forças militares e sistemas de defesa do Irã. "A Marinha do Irã está afundada, sua Força Aérea foi destruída, seu armamento antiaéreo e radares desapareceu, seus líderes não estão mais entre nós, o bloqueio é hermético e forte e, a partir daí, só piora -o tempo não está a seu favor!", acrescentou.

"Um acordo só será feito quando for apropriado e bom para os Estados Unidos da América, nossos aliados e, na verdade, para o resto do mundo", disse ainda Trump, na Truth Social.

Mais cedo, o presidente ordenou que a Marinha dos EUA atire sem hesitação contra embarcações que coloquem minas no Estreito de Hormuz. Ele também determinou que os navios americanos tripliquem o trabalho de limpeza do canal.

Trump afirmou que os EUA controlam totalmente o estreito. Segundo ele, a via marítima ficará fechada até que o Irã aceite um acordo.

GUERRA, MINAS E BLOQUEIO

O Pentágono estima que o Irã instalou dezenas de minas marítimas na região, algumas com tecnologia GPS. A imprensa americana relatou que a limpeza do canal pode levar seis meses, mas o Departamento de Defesa dos EUA negou a informação e a classificou como inaceitável.

O canal é o principal foco do conflito iniciado em 28 de fevereiro entre EUA, Israel e Irã. Cerca de 20% do transporte mundial de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz.

O cessar-fogo entre as nações entrou em vigor em 8 de abril e recebeu prorrogação por tempo indeterminado. As autoridades iranianas, no entanto, não confirmaram se aceitam a extensão da trégua.