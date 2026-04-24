SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas durante um tiroteio em um shopping na Louisiana, nos Estados Unidos.

A troca de tiros ocorreu perto da praça de alimentação no início da tarde de ontem. A polícia informou que os disparos começaram por volta de 13h22 (horário local) e que a área foi isolada após o ataque.

O chefe da polícia de Baton Rouge, Thomas Morse Jr., disse que o caso não foi aleatório. "Isso não foi um ato aleatório. Isso foi um desentendimento, uma briga entre dois grupos diferentes de pessoas que ainda estamos tentando entender. E, infelizmente, vítimas inocentes foram atingidas no fogo cruzado", afirmou à NBC News.

Cinco pessoas foram detidas e levadas para prestar depoimento. Morse Jr. afirmou que a investigação continua e que a polícia procura outros envolvidos.

Polícia acredita que armas curtas foram usadas e recuperou uma delas no local. De acordo com a corporação, nenhuma das vítimas é suspeita do tiroteio. Inicialmente, a polícia havia falado em dez feridos, mas depois corrigiu a informação para um morto e cinco pessoas baleadas, uma delas em estado crítico.

Prefeita do condado de Lafayette, Monique Blanco Boulet, disse que três vítimas são estudantes do último ano do ensino médio. A polícia não divulgou detalhes sobre as idades e identidades de quem morreu e de quem ficou ferido.

Polícia pediu que testemunhas enviem vídeos feitos com celular para ajudar a identificar os envolvidos. "Sabemos que há mais suspeitos por aí", disse Morse Jr., à NBC News.

Prefeito de Baton Rouge, Sid Edwards, afirmou que denúncias e imagens ajudaram a avançar no caso. "As pessoas estão começando a falar agora. Quero agradecer às pessoas que contataram o Crimestoppers e às pessoas que tinham o vídeo e às pessoas que têm as evidências. Deus abençoe vocês", disse.

Todd Terrell, presidente do grupo United Cajun Navy, disse ter ouvido de 15 a 20 disparos dentro do shopping. "Parecia uma arma totalmente automática", relatou à NBC News.

Terrell contou que pensou em ir à praça de alimentação pouco antes do tiroteio, mas mudou de ideia. "Graças a Deus eu estava seguindo minha dieta, porque eu estava com vontade de comer um shawarma de frango. Eu teria estado lá".

Testemunha avaliou que o número de vítimas poderia ter sido maior se o ataque tivesse ocorrido mais tarde. "Poderia ter sido pior. É temporada de baile de formatura. Se fosse mais tarde no dia, poderia haver mais gente lá. Estamos vivendo tempos ruins agora", afirmou Terrell à NBC News.

Shopping fechou após o ataque e divulgou nota sobre o caso. "Estamos de coração partido e indignados por nosso centro de compras ter sido o local do horrível incidente de hoje", disse o Mall of Louisiana, em comunicado à NBC News.

Governador da Louisiana, Jeff Landry, afirmou que ele e a esposa estavam rezando pelas vítimas. "Sharon e eu estamos rezando por todos os afetados e somos gratos por uma resposta rápida de nossos agentes de segurança", disse, em comunicado.