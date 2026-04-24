SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-líder do Partido Democrata de Moldova foi condenado a 19 anos de prisão por desvio de cerca de US$ 1 bilhão do sistema bancário local.

O escândalo é tão grave que ficou conhecido como o "roubo do século", considerado o maior caso de corrupção da história do país.

O oligarca, empresário e ex-legislador Vladimir Plahotniuc foi considerado culpado por outros crimes. Além de desvio de recursos, ele também foi condenado por lavagem de dinheiro e criação de uma organização criminosa.

Plahotniuc esteve envolvido em um esquema de corrupção ocorrido entre 2014 e 2015, quando cerca de US$ 1 bilhão foi desviado de bancos moldavos. Para se ter ideia, esse valor equivalia a aproximadamente 15% do PIB do país na época.

A decisão foi anunciada na última quarta-feira (22). Além disso, o tribunal determinou a apreensão de cerca de US$ 60 milhões das contas de Plahotniuc.

Fundador do Partido Democrata, o empresário de 60 anos não compareceu ao julgamento e ainda pode recorrer da sentença. Seu advogado, Lucian Rogac, afirmou à Euronews que a decisão é "claramente ilegal" e que o processo teria sido conduzido "com uma pressa tremenda, com numerosas violações dos direitos do arguido".

Já o procurador Alexandr Chernéi destacou que as investigações continuam em três processos criminais abertos contra o empresário. Além do caso de fraude, pesa contra ele o fato de ter fugido de Moldova em 2019. Durante seis anos, ele teria usado identidades falsas e passado por diferentes países.

Plahotniuc foi detido e extraditado da Grécia no ano passado, enquanto tentava viajar para Dubai. Desde então, está preso em Chisinau, capital da Moldávia.