SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo terá a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira e a biblioteca Mário de Andrade iluminadas nesta sexta (24), das 19h até a meia-noite, com as cores vermelho, azul e laranja, em referência ao Dia do Genocídio Armênio. São as cores da bandeira do país.

A ação é realizada pela União Geral Armênia de Beneficência (Ugab), com apoio da Prefeitura de São Paulo. A iluminação dos dois espaços foi definida como forma de marcar a data.

Para o presidente da Ugab no Brasil, Avedis Markossian, a iniciativa se refere à memória do episódio e ao reconhecimento do que ocorreu com a população armênia.

O Dia do Genocídio Armênio é lembrado em 24 de abril. A data remete a 1915, quando autoridades do Império Otomano iniciaram ações contra a população armênia, com mortes registradas ao longo do período.

A ponte estaiada e a biblioteca estão entre diversos monumentos paulistanos que já foram palco da homenagem em outros anos. Entre eles, o Viaduto do Chá, o Pátio do Colégio, o Monumento às Bandeiras e o Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo.

Segundo o diretor de comunicação da Ugab, Paulo Pandjiarjian, a entidade e a prefeitura vêm iluminando monumentos na capital desde 2022. "Somos poucos, mas fazemos barulho", brinca ele, citando uma frase recorrente entre os armênios no Brasil. Cerca de 50 mil descendentes de armênios vivem no Brasil.

"A maioria dos que vieram, fugindo do genocídio, e seus descendentes está hoje concentrada em São Paulo e, em seguida, em Osasco", conta.

A Ugab é uma organização fundada em 1906 por Boghos Nubar, com atuação em programas educacionais, culturais e humanitários. A entidade está presente em 31 países e 74 cidades, com sede em Nova York, e informa atingir cerca de 500 mil pessoas por ano com suas iniciativas. No Brasil, ela foi fundada em 1964.