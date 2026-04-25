SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump foram retirados às pressas do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca por agentes do Serviço Secreto na noite deste sábado (25), após um barulho alto e não identificado.

Outros membros do governo Trump presentes no jantar também foram evacuados após uma grande comoção gerada por barulho perto do salão de baile do hotel onde o evento estava sendo realizado.

Muitos dos 2.600 participantes se abrigaram enquanto os garçons corriam para a frente do salão.

Pouco antes de ser escoltada para fora do palco pela segurança, Melania Trump pareceu reagir a algo na multidão e demonstrou preocupação, de acordo com uma transmissão ao vivo da C-SPAN.

A reportagem está em atualização.