SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump foram retirados às pressas do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca por agentes do Serviço Secreto na noite deste sábado (25), após barulho de tiros.

Outros membros do governo Trump presentes no jantar também foram evacuados após uma grande comoção gerada por barulho perto do salão de baile do hotel onde o evento estava sendo realizado.

O suposto atirador foi detido, segundo informações do Serviço Secreto.

Muitos dos 2.600 participantes se abrigaram enquanto os garçons corriam para a frente do salão.

Pouco antes de ser escoltada para fora do palco pela segurança, Melania Trump pareceu reagir a algo na multidão e demonstrou preocupação, de acordo com uma transmissão ao vivo da C-SPAN.

Equipes táticas com armas em punho posicionaram-se no palco onde Trump estava sentado antes de ser retirado da festa.

A polícia cercou o Hotel Washington Hilton, onde o evento ocorria, e helicópteros sobrevoavam o local.

A reportagem está em atualização.