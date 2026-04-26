SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fantasma do acidente nuclear na usina de Tchernóbil, na Ucrânia então soviética, segue com uma meia-vida tão ou mais ameaçadora do que aquela dos mais danosos isótopos radioativos emitidos pela explosão do reator 4 do complexo, que completa 40 anos neste domingo (26).

Meia-vida é o termo que indica o tempo que demora para metade dos átomos radioativos se desintegre naturalmente. No caso de Tchernóbil, um dos mais preocupantes é o césio-137, cuja meia-vida é de 30 anos. Já o temido iodo-131, associado a câncer de tireoide, vai ficando mais fraco de oito em oito dias.

Enquanto esse processo vai ocorrendo de forma sucessiva e exponencial, a solução encontrada pela União Soviética e, depois, pela Ucrânia, foi encapsular a área destruída em que o núcleo do reator foi exposto após uma combinação de falha de projeto e erro humano num teste de segurança, à 1h23 de 26 de abril de 1986.

O primeiro sarcófago foi substituído por um segundo, mais eficaz e bancado pela União Europeia, temerosa de vazamentos que causassem o pânico dos anos 1980. Pelo equivalente hoje a R$ 12 bilhões, em 2016 um novo invólucro foi inaugurado, feito para durar um século.

Só que a realidade geopolítica se interpôs, despertando o fantasma radioativo. Em 2022, no caminho para tentar tomar Kiev, as forças de Vladimir Putin ocuparam a usina e seus contaminados arredores. Recuaram um mês depois, deixando o temor da insegurança de uma guerra em um local tão sensível.

O risco ficou evidente em fevereiro de 2025, quando um drone russo atingiu o sarcófago, danificando sua estrutura e causando um incêndio. A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) descartou uma tragédia, mas diz que reparos urgentes são necessários para evitar quaisquer riscos.

Ambientalistas são mais alarmistas. O Greenpeace vê o perigo de um colapso estrutural do sarcófago, o que a agência da ONU descarta. Mas não é preciso tomar lados para perceber a gravidade de uma guerra em torno de uma usina nuclear.

Isso é uma realidade mais ao sul, na maior usina do tipo da Europa, em Zaporíjia. Lá uma zona de guerra ativa: os russos tomaram a planta em 2022 e a tocam com um misto de funcionários ucranianos e próprios, além da supervisão da AIEA.

"Estão brincando com fogo", disse à Folha no ano passado o diretor da agência, o argentino Rafael Grossi, candidato a secretário-geral da ONU. Ataques com drones, mísseis e artilharia desconectam a usina inoperante de sua única linha de energia frequentemente, causando o risco de um colapso.

São casos extremos, como apontou Grossi, de interferência humana. Ele avalia que a indústria aprendeu com os erros de Tchernóbil e do outro desastre nuclear que atingiu a escala máxima da AIEA, o de Fukushima (Japão), que completou 15 anos em março.

O impacto na imagem da energia atômica, uma das matrizes mais limpas que existe por não liberar carbono, ainda que haja emissões em sua cadeia produtiva, é um legado dos dois episódios tão importante quanto o da melhoria na segurança.

Ainda há no mundo sete reatores de modelo semelhante aos de Tchernóbil, cuja última unidade foi descomissionada em 2000. Mas eles sofreram melhorias importantes, e nenhum acidente grave foi constatado desde então.

Apesar de vários países que haviam se assustado com o tsunami que causou a tragédia japonesa já terem revertido a decisão de desligar usinas nucleares, outros, como a Alemanha, não mudaram de ideia.

Já atores importantes do mercado, como Rússia, Estados Unidos e França, têm lucrado fortemente com o renovado interesse na matriz nuclear, que com 440 reatores pelo mundo produz 5% da energia total e quase 10% da eletricidade globais. Ainda assim, é uma queda em relação a 1990, quando esses números eram de 7% e 17%, respectivamente.

Tchernóbil segue mais presente no imaginário ocidental, cortesia da excelente minissérie "Chernobyl" (2019) e de filmes trash como "Chernobyl - Sinta a Radiação" (2012) ?esta produção B lida com dois fenômenos, o turismo de aventura que florescia no entorno da usina até o início da guerra e o medo de mutações.

Nenhum monstro foi registrado na zona de exclusão de 2.600 km² ainda, mas há anomalias estudadas ao longo dos anos, como fungos que se alimentam da radiação para crescer e lobos que parecem mais resistentes ao câncer.

O impacto humanitário da tragédia é inescapável, ainda que de difícil mensuração. A União Soviética contou 31 funcionários da usina e bombeiros mortos no combate ao fogo radioativo, mas as estimativas de mortes por doenças associadas ao longo dos anos vão de 4.000 a quatro vezes esse número.

"O que pouca gente fala é como quem lidou com a limpeza daquela sujeira ficou marcado como 'gente radioativa' naquele tempo. Foi o caso do meu pai, que era bombeiro em Kiev e foi convocado na crise", conta por telefone Vladimir Stepanenko, que tinha 12 anos na época e hoje mora em Moscou.

Não foi pouca gente: cerca de 600 mil soviéticos foram envolvidos na operação, enquanto o Kremlin fazia o possível para abafar o caso ?como mostrou de forma acurada, salvo detalhes, a minissérie de 2019.

A certeza de que o governo mentia era tão grande que Mikhail Gorbatchov, então presidente, diria que o acidente foi um fator preponderante para o fim do império comunista, em 1991.

Enquanto isso, cercada pela guerra e com um buraco em seu sarcófago, Tchernóbil ainda tem 4 t de resíduos contaminados no coração da tragédia, e eles seguem a assombrar as novas gerações.

"Tenho parentes na Ucrânia, não muito longe de lá, e eles morrem de medo de ter de deixar de novo suas casas", diz Stepanenko, em referência aos 116 mil cidadãos removidos da zona de exclusão em 1986.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se