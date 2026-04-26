BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o Brasil repudia veementemente o ataque de atirador que interrompeu jantar em Washington na noite do sábado (25).

Trump e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados às pressas de evento com jornalistas em hotel da capital americana depois de tiros serem disparados do lado de fora da sala onde ocorria o jantar. Outros integrantes do governo também foram evacuados.

"Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem [sábado] à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger", afirmou Lula na manhã deste domingo (26).

Nas últimas horas, autoridades de diversos países comentaram o ataque a tiros e condenaram a violência.

Trump disse, logo depois do episódio, que o serviço secreto americano acredita que o atirador agia sozinho. Segundo a imprensa americana, trata-se de Cole Tomas Allen, 31, de Torrance, cidade no estado da Califórnia.

Perguntado se ele seria o alvo do atirador, o presidente dos EUA disse: "Eu acho que era [o alvo]. Essas pessoas são loucas. Tinha muitas pessoas no salão, ele teria que percorrer um longo caminho".