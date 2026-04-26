SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde do Líbano informou que ataques israelenses no sul do país neste domingo (26) mataram 14 pessoas, apesar do cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo Hezbollah que foi recentemente prorrogado.

O órgão afirmou em comunicado que entre os mortos estão duas mulheres e duas crianças. Os ataques deixaram outras 37 pessoas feridas.

O Exército de Israel emitiu um alerta de evacuação para sete localidades no país vizinho, apesar de ter concordado com um cessar-fogo com o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã.

"Aviões de guerra israelenses lançaram um ataque" em Kfar Tibnit ?uma das localidades incluídas no alerta?, disse a Agência Nacional de Notícias libanesa.

Apesar do cessar-fogo acordado em meados de abril, Israel diz reservar-se o direito de agir contra "ataques planejados, iminentes ou em andamento".

O exército israelense realizou ataques repetidos no Líbano desde que a trégua entrou em vigor, em 17 de abril, e suas tropas estão operando dentro de uma "linha amarela" anunciada por Tel Aviv próxima à fronteira, onde moradores libaneses foram alertados a não retornar a suas casas.

O exército israelense ordenou a evacuação dizendo que responderia ao que chamou de violações do Hezbollah ao acordo de cessar-fogo.

"Em vista da violação do acordo de cessar-fogo pela organização terrorista Hezbollah, as FDI são obrigadas a tomar medidas decisivas contra ela", disse o porta-voz em língua árabe do exército, coronel Avichay Adraee, no X, nomeando sete vilarejos ao sul do rio Litani.

"Da nossa perspectiva, o que nos obriga é a segurança de Israel, a segurança de nossos soldados, a segurança de nossas comunidades", disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em uma reunião de gabinete em Jerusalém.

"Agimos vigorosamente de acordo com as regras que acordamos com os Estados Unidos e também, aliás, com o Líbano."

Neste domingo, o exército israelense disse que um soldado foi morto em combate no sul do Líbano. Outros oficiais ficaram gravemente feridos em combate, segundo comunicado.

Mais cedo neste domingo, o Hezbollah disse ter atacado tropas israelenses dentro do Líbano, bem como a força de resgate que veio para evacuá-las.

Em comunicado, o Hezbollah declarou que seus ataques contra alvos israelenses no sul do Líbano e no norte de Israel são "uma resposta legítima às persistentes violações do cessar-fogo pelo inimigo desde o primeiro dia do anúncio da trégua temporária".

"O Hezbollah afirma clara e firmemente que as contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo (...) e, sobretudo, a sua contínua ocupação do território libanês e as violações da sua soberania serão recebidas com uma resposta e uma resistência que estão (...) prontas para defender a sua terra e o seu povo", afirmou o grupo terrorista.

O exército israelense disse ter interceptado três drones antes que cruzassem o território israelense, após sirenes soarem no norte de Israel.

O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, válido até meados de maio, trouxe uma redução significativa nas hostilidades entre Israel e Hezbollah, embora ambos os lados tenham continuado a disparar um contra o outro, trocando acusações sobre violações.

Quase 2.500 pessoas foram mortas em ataques israelenses desde que a guerra mais recente entre Hezbollah e Israel começou, em 2 de março, dias após os EUA e Israel lançarem ataques contra o Irã.