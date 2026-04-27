SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois tornados atingiram o norte do Texas e deixaram pelo menos duas pessoas mortas, seis feridas e dezenas de famílias desalojadas. A informação é do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS).
Tempestades severas atingiram os condados de Wise e Parker no sábado. O fenômeno deixou um rastro de destruição e forçou a saída de ao menos 20 famílias de suas casas.
O tornado mais forte atingiu ventos de até 217 km/h no condado de Wise. Classificado como EF-2, o fenômeno tocou o solo por cerca de dois quilômetros, arrancou árvores e destelhou residências.
Um morador morreu após ter sua casa pré-fabricada arrancada da base. Segundo a emissora NBC, a força dos ventos destruiu completamente a estrutura onde a vítima vivia na região de Runaway Bay.
Um segundo tornado, com ventos de até 169 km/h, atingiu o condado de Parker. O fenômeno destruiu construções metálicas, árvores e ao menos duas casas na região de Springtown.
A segunda morte confirmada ocorreu por causa da forte corrente de ventos em Parker. O serviço de meteorologia associou o óbito à intensidade da tempestade que atingiu o local.