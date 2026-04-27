SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário da central nuclear ucraniana de Zaporíjia, situada em território controlado pela Rússia, morreu em um ataque de drone ucraniano, anunciou nesta segunda-feira (27) a administração russa da usina.

A planta, a maior da Europa, foi tomada pelas forças russas em 2022. Desde então, Moscou e Kiev trocam acusações sobre o risco de uma catástrofe nuclear com os ataques ao redor da instalação.

Segundo comunicado, um motorista foi morto após um drone ucraniano atingir o departamento de transporte da usina.

A usina está inoperante desde que os russos a tomaram no início da invasão. Moscou administra o local com um misto de funcionários ucranianos e russos, além da supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU. O órgão afirmou que sua equipe no local investigará o incidente e continuará monitorando a situação.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou que ataques contra ou nas proximidades de usinas nucleares "podem colocar em risco a segurança nuclear e não devem ocorrer". No ano passado, ele disse à Folha que os dois lados da guerra estavam "brincando com fogo".

A central é um dos principais pontos de bloqueio nas estagnadas negociações para tentar acabar com a guerra. Vladimir Putin quer a unidade para si, aceitando supervisão americana, e Volodimir Zelenski não abre mão da central.

A empresa nuclear estatal ucraniana Energoatom informou que "a linha de transmissão de energia da usina foi desconectada, o que a deixou no modo de blecaute" durante uma hora e meia. Segundo a companhia, esse é o 15º apagão desde que os russos tomaram o local.

"Cada incidente do tipo aumenta significativamente os riscos para a segurança nuclear e radiológica, não apenas para a Ucrânia, mas para a Europa em geral", acrescentou a empresa.