SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Mikhail Rocha e Menezes, 46, que baleou a esposa e mais duas mulheres, em 2025, foi encontrado morto em Goiânia, na última sexta-feira (24).

O corpo dele foi encontrado em uma área de mata, situada às margens da BR-153, em Goiânia. Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou se tratar de um possível suicídio, mas solicitou as perícias necessárias para o completo esclarecimento do caso.

A Polícia Civil do Distrito Federal lamentou a morte do delegado. "A PCDF se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando condolências neste momento", afirmou a corporação em comunicado à imprensa.

Em janeiro do ano passado, Mikhail foi preso em flagrante após atirar contra três mulheres no Distrito Federal. O delegado atirou contra a esposa, uma funcionária na residência do casal, no Jardim Botânico, e baleou uma enfermeira. Na ocasião, o filho dele, um garoto de sete anos, também ficou ferido.

Rocha levou o filho até o Hospital Brasília, no Lago Sul. Na unidade de saúde, ele exigiu atendimento prioritário, a enfermeira Priscila Pessoa pediu para que ele fizesse uma ficha protocolar, mas o delegado atirou contra a funcionária e a acertou no pescoço e no ombro.

Após atirar contra Priscila, o delegado fugiu com o filho. Pouco tempo depois, ele foi preso com duas pistolas: uma Glock de 9mm, de uso corporativo da PCDF, e uma taurus .40, de uso privado.

Empregada do casal foi atingida nos rins, estômago e intestino. Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45, ficou um mês internada em estado grave, mas recebeu alta. Atualmente, ela precisa de tratamento, usa bolsa de colostomia e deverá passar por outra cirurgia. A mulher também não consegue trabalhar e sobrevive com a ajuda de amigos e familiares.

Enfermeira também precisou passar por cirurgia, mas não há informações atualizadas sobre a saúde dela. Na época, o Conselho Federal de Enfermagem pediu Justiça pelo o ataque à profissional de saúde.

Esposa do delegado, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40, também recebeu alta. Não há informações atualizadas sobre a saúde dela.

Mikhail Rocha foi preso na época, mas teve a prisão revogada pela Justiça. O homem respondia ao processo em liberdade, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil do Distrito Federal promoveu o delegado Mikhail Rocha seis meses após o crime. A promoção de Mikhail Rocha foi divulgada no Diário Oficial do DF no dia 18 de julho. Pela decisão, Rocha ganhou progressão funcional para 1º Classe, com aumento de salário. Na época, ele recebia R$ 23.80,05 por mês.

Progressão de carreira de Rocha foi assinada pelo então governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Na época, o emedebista justificou que assinou a promoção porque "geralmente a documentação enviada pela Secretaria de Segurança Pública vem conferida", e ressaltou que reveria a decisão "junto ao secretário Sandro Avelar".

Horas depois, o governo do DF retificou a decisão. Em edição extra do Diário Oficial, a Secretaria de Segurança Pública do estado retirou o nome de Rocha da lista de delegados promovidos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.