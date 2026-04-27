SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto agentes de segurança retiravam às pressas o presidente Donald Trump e outros membros do governo dos Estados Unidos de um jantar de gala no sábado (25), após uma tentativa de ataque a tiros, alguns convidados protagonizavam cenas inusitadas que viraram meme nas redes sociais.

O jantar anual dos correspondentes da Casa Branca, que reúne jornalistas, executivos de mídia, políticos e celebridades, é promovido pela Associação de Correspondentes da Casa Branca. Os convites são vendidos aos veículos -o jornal The New York Times, por exemplo, afirmou que não compra lugares desde 2008.

Neste ano, ele foi interrompido quando um homem, depois identificado como Cole Thomas Allen, tentou invadir o salão do hotel Hilton onde o evento acontecia. Ele carregava armas de fogo e facas e feriu um membro do serviço secreto.

Durante o caos que se seguiu ao barulho de tiros e à entrada de agentes armados, alguns convidados agiram de forma curiosa, chamando a atenção das redes. Uma foto compartilhada mostra o fotógrafo Andrew Harnik, da Getty Images, com a câmera em uma mão e um copo de uísque na outra.

Não é possível precisar se o flagra aconteceu antes ou depois do ataque --mas a internet não pareceu se importar. "Cool as a cucumber", escreveu a fotógrafa Carol Guzy, ganhadora do World Press Photo em 2026, ao compartilhar a imagem de Harnik. A expressão inglesa, que se traduz literalmente como "frio como um pepino", quer dizer que alguém está muito tranquilo.

"Serenidade sob pressão...", completou Guzy.

Outras imagens que chamaram a atenção foram as de convidadas retirando garrafas de vinho das mesas antes de deixar o salão. Embora os organizadores tenham tentado, no primeiro momento, continuar com o jantar após a detenção do atirador, o hotel acabou sendo evacuado.

O vídeo de um homem que não parou de comer sua salada enquanto o caos reinava ao redor também circulou tanto que Michael Glantz, um agente da Agência de Artistas Criativos, terminou dando entrevistas.

"Sou nova-iorquino", disse ele à CNN. "Vivemos com sirenes e coisas acontecendo o tempo todo. Não fiquei com medo. Há centenas de agentes do Serviço Secreto se atirando sobre mesas e cadeiras, e eu queria assistir." Além disso, explicou, não havia "a menor chance" de sujar seu smoking novo deitando no chão do Hilton.

Depois do fim do caos, outro momento inusitado: repórteres de vestidos longos e brilhantes e smokings encheram a Casa Branca logo após o incidente para participar da entrevista coletiva de Trump, já no fim da noite de sábado, transformando uma cena corriqueira do dia a dia jornalístico em uma cena surrealista.