SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família morta em um ataque de Israel no Líbano no domingo (26) havia voltado para casa, no distrito de Bint Jeil, sul do país, durante o cessar-fogo entre os dois países para ver como estava a residência. As três vítimas se preparavam para deixar o local quando aconteceu o bombardeio.

A brasileira Manal Jaafar e o filho, Ali Nader, de 11 anos, também brasileiro, morreram ao lado do pai da família, o libanês Ghassan Nader. O filho mais novo do casal sobreviveu e se recupera em um hospital.

Segundo Bilal Nader, irmão de Ghassan, após olhar a casa, a família tomou café da manhã e preparava a mala para deixar o local quando houve o ataque.

Em entrevista à Globo, ele disse que os sobrinhos estavam do lado de fora da casa e voaram. O mais velho não resistiu e já foi enterrado no Líbano. Os corpos do irmão e da cunhada ainda não foram localizados.

De acordo com Bilal, a casa de três andares ficou em pedaços.

O jornalista Ali Farhat disse ao portal Panorama Real que a família viveu em Foz do Iguaçu, no Paraná, antes de se mudar para o Líbano, há dez anos. Ghassan, segundo ele, era um intelectual que atuava em questões humanitárias.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou condolências à família e condenou o ataque.

"Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, às quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil)", diz a nota do Itamaraty.

Líbano e Israel estão sob um cessar-fogo que, no entanto, nunca de fato parou os combates, ativos desde que o Hezbollah atacou o Estado judeu em apoio ao Irã, por sua vez alvo de ofensiva de Washington e Tel Aviv a partir do dia 28 de fevereiro.