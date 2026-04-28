SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, diz ver sinais de avanço em um acordo para desmilitarizar o Hamas. A declaração ocorreu durante entrevista à Fox News.

Rubio afirmou que houve progresso recente nas conversas, apesar de declarações públicas do Hamas. "Estamos muito focados nisso. Houve algum progresso, apesar dos anúncios públicos do Hamas. Mas, no fim das contas, precisamos ver isso acontecer, e temos esperança de que nos próximos dias possamos ter boas notícias a respeito", disse Marco Rubio.

Secretário norte-americano citou Egito e Turquia como atores envolvidos no processo. "Sei que nossos parceiros no Egito e na Turquia estão envolvidos nesse processo", afirmou Rubio à Fox News.

Rubio disse que o tema ganhou tração no fim de semana e condicionou qualquer acordo à retirada de armas do grupo. "Houve alguns sinais promissores durante o fim de semana de que estamos nos aproximando de um acordo com relação à desmilitarização deles. Mas isso precisa acontecer. Todo esse projeto só funciona se o Hamas for desmilitarizado. Até que isso aconteça, tudo está em questão", declarou.

Ele evitou comentar se Washington apoiaria uma retomada das operações militares de Israel caso não haja acordo. "Vamos torcer para que possamos evitar isso. Não é o resultado que queremos", disse o secretário de Estado dos EUA.

Rubio falou após relatos de que EUA e Hamas abriram um canal direto de diálogo em abril, pela primeira vez desde o cessar-fogo em Gaza. Duas fontes do Hamas disseram que as conversas ocorreram como parte de esforços para avançar em um acordo mediado pelos EUA.