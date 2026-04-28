SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma passageira deu à luz a filha durante um voo lotado da Delta Air Lines entre Atlanta e Portland, nos EUA, com ajuda de paramédicas que estavam a bordo.

Trabalho de parto começou quando o avião já se aproximava de Portland, no Oregon. Ashley Blair, do Tennessee, viajava para ficar com a mãe no nascimento, mas entrou em trabalho de parto a cerca de meia hora do destino.

Duas técnicas de emergência médica, Tina Fritz e Kaarin Powell, atenderam a grávida após serem chamadas pela tripulação. As duas voltavam de férias na República Dominicana e já tinham ajudado outra passageira com um problema de saúde no mesmo voo.

Sem kit obstétrico disponível, a equipe improvisou para fazer o parto no corredor. Passageiros trocaram de lugar para abrir espaço e cederam cobertores; Kaarin chegou a usar o próprio cadarço como torniquete para iniciar um acesso venoso.

Paramédicas relataram que o bebê nasceu rápido, após três esforços. "E a 4.800 quilômetros de altitude, nasceu a pequena Brielle Renee. Ela pesava 2,5 kg e media 47 centímetros. E era a coisa mais fofa do mundo", relatou Tina pelo Facebook.

Equipes de resgate aguardavam na pista e encontraram mãe e bebê em boas condições. Segundo a Associates Press, as duas foram levadas a um hospital local para observação após o desembarque.

A Delta agradeceu aos voluntários e à tripulação que ajudaram no atendimento durante o voo. "A saúde e a segurança de nossos passageiros são sempre nossa principal prioridade, e desejamos tudo de bom à nova família", escreveu em nota ao The Guardian.