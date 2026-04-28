SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 89 anos feriu cinco pessoas em dois ataques a tiros hoje no centro de Atenas.

O suspeito, que está foragido, atacou, com uma espingarda, uma agência de seguridade social e um tribunal ateniense. Os feridos são quatro funcionárias do tribunal, com escoriações leves, e um funcionário da agência, alvejado na perna e fora de perigo.

Segundo a polícia local, o primeiro ataque ocorreu em uma filial da agência de seguridade social grega EFKA. Depois, o atirador pegou um táxi rumo ao tribunal de pequenas causas da cidade, onde deixou a espingarda após os disparos e fugiu a pé.

O motivo dos ataques ainda é desconhecido, mas o atirador deixou no prédio da Justiça cartas endereçadas a jornais locais. O suspeito foi identificado pela polícia de Atenas como um catador de lixo.

A polícia procura o idoso de 89 anos com um grande efetivo nas ruas do centro de Atenas. A violência armada é relativamente rara na Grécia, onde a posse de armas de fogo é permitida, mas rigorosamente regulamentada.