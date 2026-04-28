SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repercutiu nesta terça (28) uma reportagem do tabloide britânico Daily Mail que afirma que ele e o rei Charles 3º têm parentesco distante.

O Daily Mail diz que Trump e o rei Charles 3º seriam primos de 15º grau, por compartilharem um ancestral escocês. A publicação afirma que os dois descenderiam do terceiro conde de Lennox, descrito pelo jornal como um nobre ligado à linhagem do rei James 2º da Escócia.

Trump comentou o assunto em suas redes sociais ao falar da visita oficial do rei e da rainha Camilla aos EUA. "Sempre quis morar no Palácio de Buckingham", escreveu o presidente, ao dizer que pretende tratar do tema com o casal real nas próximas horas.

O tabloide também relata que diplomatas britânicos têm evitado usar a expressão "relação especial" para definir os laços entre Reino Unido e EUA. Segundo o jornal, a preferência tem sido por termos como "relação duradoura" e "aliança extraordinária".

O Daily Mail sustenta que Trump tem demonstrado apreço público pela monarquia britânica e por Charles III. Ao jornal, ele disse sobre a rainha Elizabeth 2ª: "Eu tinha uma relação muito boa com ela. Ela era inacreditável. Eu gostava dela e ela gostava de mim".

Sobre Charles III, Trump também fez elogios ao tabloide. "Ele é fantástico e lutou muito. Ele é um lutador", afirmou.