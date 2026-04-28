SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Timmy, baleia-jubarte encalhada na costa da Alemanha no mar Báltico desde março, foi colocada a bordo de uma balsa nesta terça-feira (28), em uma operação de resgate que tem mobilizado a população do país e dividido opiniões. O animal será levado agora para o mar do Norte, com águas mais profundas, segundo os organizadores de um projeto de salvamento pago por milionários.

O jovem macho estava preso numa baía lateral perto da ilha de Poel desde o final de março, após vagar pela região e encalhar diversas vezes. Nesta terça, ele foi acomodado em uma espécie de aquário de aço criado para transportá-lo com segurança nas próximas horas até o mar do Norte.

O projeto recebeu aval do ministro do Meio Ambiente de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Till Backhaus (cargo equivalente a secretário), embora seja conduzido por uma equipe privada de resgate.

Enquanto os organizadores da missão acreditam que a baleia está em condições de transporte, especialistas do Museu Oceanográfico Alemão alertam que as chances de sucesso são baixas.

"As chances de um resgate bem-sucedido são muito pequenas devido ao estado de saúde precário do animal e ao prognóstico geralmente desfavorável", disse o museu em comunicado antes da operação.

A tentativa significa "muito estresse e alto risco de lesões" para a baleia e pode gerar "níveis de ruído muito altos na balsa devido ao alto nível de reflexão sonora", acrescentou a entidade.

Usuários do X, antigo Twitter, comemoraram a primeira etapa do resgate.

"Timmy está na barca! Um grande marco foi alcançado", disse um internauta. "Que lutador e que equipe incrível. Uma mega conquista. Foi uma verdadeira façanha heroica hoje", escreveu outro.

DOIS MILIONÁRIOS PAGAM RESGATE

O resgate é financiado por dois milionários, um dos quais está ligado à rede alemã de varejo de eletrônicos MediaMarkt. Constanze von der Meden, porta-voz da missão de resgate, não respondeu a um pedido de comentário.

O custo da operação não foi divulgado.

Timmy, batizado em homenagem à praia de Timmendorfer, que fica perto da ilha do Báltico onde ele está encalhado, foi avistado pela primeira vez há cerca de um mês em águas de baixa salinidade, que as baleias geralmente evitam.

Cientistas afirmaram que a localização sugeria que o animal estava desorientado ou doente. Nas semanas seguintes, a baleia encalhou repetidamente em bancos de areia.

Desde então, autoridades do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental disseram que sua estratégia se concentraria em minimizar o estresse, rejeitando apelos públicos para que a baleia fosse sacrificada, para evitar sofrimento prolongado.

Milhares de emails da população foram enviados às autoridades, alguns contendo ameaças de morte. Backhaus disse que queixas criminais serão apresentadas conforme necessário.

Ao longo das últimas semanas, ativistas montaram acampamento perto do local de encalhe da baleia, para observar o resgate.

Antigamente caçadas pelos humanos, até quase serem extintas, as baleias-jubarte se recuperaram e hoje correm risco baixo de desaparecer, embora duas subpopulações ainda sejam consideradas ameaçadas.