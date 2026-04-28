SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos começarão a emitir passaportes com um design que inclui a imagem do presidente Donald Trump, informou um porta-voz do Departamento de Estado americano nesta terça-feira (28).

A iniciativa faz parte das comemorações dos 250 anos da independência dos EUA e representa mais um uso da imagem de Trump em itens oficiais ligados à data. Anteriormente, o governo já havia informado sobre a emissão de objetos comemorativos, incluindo moedas e ingressos de parques nacionais, com a imagem do presidente. O anúncio desta terça, entretanto, é o primeiro que envolve um documento pessoal.

De acordo com um modelo divulgado, o rosto do presidente e sua assinatura aparecerão na parte interna do documento. "Enquanto os EUA celebram o 250º aniversário em julho, o Departamento de Estado está se preparando para lançar um número limitado de passaportes americanos especialmente desenhados para comemorar esta ocasião histórica", disse o porta-voz Tommy Pigott.

"Esses passaportes apresentarão arte personalizada e imagens aprimoradas, mantendo os mesmos recursos de segurança que fazem do passaporte americano o documento mais seguro do mundo", acrescentou ele.

A informação foi publicada inicialmente pelo site The Bulwark, e a Fox News divulgou a primeira imagem do modelo do novo passaporte.

A expectativa é que os documentos com o design comecem a ser emitidos nos próximos meses. Ainda não há detalhes sobre a quantidade que será disponibilizada nem se será necessário solicitar especificamente essa versão.

Outras iniciativas semelhantes vêm sendo adotadas pelo governo Trump no contexto das comemorações. O Departamento do Interior anunciou no ano passado novos designs comemorativos para passes de parques nacionais -um deles traz Trump ao lado de George Washington.

"É uma honra para o departamento apresentar o passe America the Beautiful [América, a linda, em tradução livre], que homenageia o 250º aniversário dos EUA e as gerações que protegeram nossas terras", disse o secretário Doug Burgum.

Além disso, no mês passado, a Comissão de Belas Artes dos EUA -cujos membros foram indicados por Trump- aprovou uma moeda comemorativa pelos 250 anos do país com a imagem do presidente.

Ainda em 2025, o republicano rebatizou o Kennedy Center para Trump-Kennedy Center. Além do centro cultural, um dos mais famosos dos EUA, o nome do presidente foi incluído no Instituto da Paz -e Trump disse durante evento que essa foi uma surpresa do secretário de Estado, Marco Rubio- e banners com seu rosto foram instalados em três departamentos, o mais recente no Departamento de Justiça, que historicamente mantinha certa independência do chefe do Executivo.

A prática tem sido comparada ao culto à personalidade usado em regimes ditatoriais como a Coreia do Norte para reforçar a autoridade do líder e moldar a percepção do público.