SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um zoológico no norte do Japão adiou a reabertura da temporada de verão após a polícia investigar a suspeita de que um funcionário teria colocado o corpo da esposa no incinerador usado para cremar animais.

O Asahiyama Zoo, na cidade de Asahikawa, deveria reabrir ao público hoje durante o feriado prolongado. De acordo com a BBC, a prefeitura informou que o parque seguirá fechado até sexta-feira, enquanto a investigação avança.

Policiais passaram a vasculhar o zoológico depois que o funcionário relatou ter descartado o corpo da mulher no incinerador do local. O equipamento é usado para incinerar carcaças de animais que morrem no zoológico.

Autoridades apuram se o corpo pode ter virado cinzas, já que nada foi localizado até agora. Conforme o jornal japonês Mainichi, o homem é um servidor municipal na casa dos 30 anos e está sendo investigado por descarte ilegal de cadáver.

A suspeita começou após pessoas próximas da mulher relatarem à polícia que não conseguiam contato com ela desde o fim de março. A polícia de Hokkaido iniciou o interrogatório do funcionário em 23 de abril e fez buscas no zoológico e também na casa do casal.

O prefeito de Asahikawa afirmou que a cidade lida com uma situação fora do comum. "Ninguém poderia ter previsto isso", disse Hirosuke Imazu, em entrevista coletiva.

A prefeitura disse que o zoológico pode voltar a fechar sem aviso prévio, dependendo das necessidades da investigação. Imazu afirmou: "Estou tomado por uma enorme ansiedade e enfrento uma crise de magnitude sem precedentes". Autoridades municipais afirmam que o parque tenta manter a operação interna enquanto prepara a volta do público.

Inaugurado em 1967, o Asahiyama Zoo é um dos zoológicos mais conhecidos do Japão por recintos que aproximam o visitante dos animais. Dentre eles, estão domos de vidro e passarelas elevadas, que permitem observar os bichos de perto.

O parque costuma receber mais de um milhão de visitantes por ano e estava fechado desde 8 de abril para manutenção e ajustes de temporada. O Asahi informou que, no ano de 2025, o zoológico atraiu cerca de 1,33 milhão de pessoas.