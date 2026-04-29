SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem esfaqueou duas pessoas em Golders Green, um bairro com alta concentração de população judaica no noroeste de Londres, nesta quarta-feira (29). A informação foi divulgada nas redes sociais pela ONG Shomrim, uma organização de segurança comunitária.

"Um homem foi visto correndo pela Golders Green Road armado com uma faca e tentando esfaquear membros da comunidade judaica.A Shomrim respondeu imediatamente e deteve o suspeito. A polícia compareceu ao local e utilizou um taser", afirmou a ONG em uma publicação no X.

De acordo com a organização, os dois feridos estão sendo atendidos pela Hatzola, uma ONG judaica de serviço médico voluntário. A mesma organização teve quatro ambulâncias incendiadas em março, também em Golders Green. Três homens foram presos pelo ataque à Hatzola.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, disse que o incidente é "profundamente preocupante".

"É profundamente preocupante para todos nesta Casa", disse Starmer a parlamentares, afirmando que havia sido informado sobre o incidente antes da sessão em que participa no Parlamento de Westminster.

"Agora há uma investigação policial, e acho que todos nós precisamos fazer tudo o que pudermos para apoiar essa investigação e ser absolutamente claros em nossa determinação de lidar com qualquer um desses crimes, os quais temos visto demais recentemente."

A polícia de Londres ainda não se pronunciou sobre o caso. De acordo com a BBC, um dos homens teria sido esfaqueado em frente a uma loja e outro na porta de uma sinagoga.

Não há informações sobre a identidade do suspeito.

No último mês, a polícia londrina prendeu mais de duas dúzias de pessoas por suspeita de participação em ataques a estabelecimentos ligados à comunidade judaica, incluindo o incêndio das ambulâncias e tentativas de incendiar sinagogas.

A polícia afirmou estar investigando possíveis ligações iranianas com alguns dos incidentes, e o grupo pró-Irã Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya reivindicou alguns dos ataques mais recentes nas redes sociais.

Autoridades alertaram recentemente que o Irã tem buscado usar intermediários criminosos para realizar atividades hostis no Reino Unido.

O alerta vem em um momento em que os ataques antissemitas têm aumentado na Grã-Bretanha, desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

O incidente antissemita mais grave de 2025 foi o ataque em Manchester, que matou dois fiéis judeus durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

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