SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã nesta quarta-feira (29), em meio ao impasse das negociações pelo fim do conflito no Oriente Médio. O republicano publicou uma imagem gerada por Inteligência Artificial em que aparece segurando uma arma, com explosões ao fundo, e a mensagem: "Chega de ser bonzinho".

No post, Trump disse que Teerã "não é capaz de se organizar". "Não sabem como assinar um acordo não nuclear. É melhor se apressarem", escreveu.

Na véspera, a Casa Branca anunciou que está analisando a proposta mais recente do Irã para reabrir o estreito de Hormuz, rota marítima por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo.

De acordo com a agência de notícias Reuters, que ouviu relatos de funcionários do governo Trump, o presidente estaria insatisfeito com o plano apresentado. Ele, inclusive, teria ordenado à sua equipe que se prepare para um bloqueio prolongado dos portos iranianos, em uma tentativa de forçar Teerã a ceder.

A proposta apresentada por Teerã prevê negociações em etapas. Um primeiro passo exigiria o fim da guerra e garantias de que os EUA não possam retomá-la. Em seguida, os negociadores tratariam do bloqueio naval americano aos portos iranianos e do futuro de Hormuz, que o Irã pretende reabrir sob seu controle.

Somente depois disso as negociações abordariam outras questões, incluindo a disputa sobre o programa nuclear iraniano, com Teerã ainda buscando algum tipo de reconhecimento por parte dos EUA de seu direito de enriquecer urânio.

O republicano, no entanto, quer que as negociações em torno de um acordo nuclear sejam tratadas desde o início. Além disso, segundo reportagem do The Wall Street Journal, Trump não vê boa fé por parte dos iranianos e confia poder obrigar o país persa a suspender o enriquecimento de urânio por 20 anos e a aceitar restrições rigorosas.

Ainda de acordo com o Wall Street Journal, Trump afirmou a seus aliados, durante uma reunião de crise na Casa Branca, que tanto retomar os bombardeios quanto se retirar do conflito eram opções arriscadas demais. Ainda que novos ataques não estejam descartados, a estratégia por ora é pressionar Teerã pela via econômica, afetando as exportação de petróleo, até que o país aceite todas as exigências.

Em meio à expectativa sobre o futuro das negociações, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, prestará nesta quarta-feira seu primeiro depoimento ao Congresso sobre a guerra no Oriente Médio.

O secretário de Defesa, muito criticado pela oposição democrata pela pouca informação fornecida, responderá às perguntas dos membros da Comissão de Forças Armadas da Câmara dos Representantes ao lado de Dan Caine, chefe do Estado-Maior dos EUA.

Trump enfrenta pressão interna para encerrar a guerra. Sua taxa de aprovação caiu ao nível mais baixo de seu atual mandato, à medida que cresce a insatisfação com o custo de vida e com o conflito impopular, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A última proposta de Teerã, transmitida pelo mediador Paquistão, estabelece linhas vermelhas que incluem o programa nuclear iraniano e o estreito de Hormuz, segundo a agência de notícias Fars. O Irã insiste que seu programa atômico é para fins civis.

O secretário de Estado, Marco Rubio, classificou na terça-feira essa oferta como "melhor" do que se pensava, mas disse que Washington exige que Hormuz funcione como antes da guerra.

"Eles são muito bons negociadores", afirmou o chefe da diplomacia de Washington, acrescentando que qualquer acordo final deve impedir definitivamente que o país avance rumo a uma arma nuclear.

O porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, Reza Talaei Nik, advertiu, no entanto, que Washington "deve abandonar suas exigências ilegais e irracionais". "Os Estados Unidos já não estão em condições de ditar sua política às nações independentes", afirmou, segundo a televisão estatal.