SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair em um hangar do aeroporto de Parafield, na Austrália, nesta quarta-feira (29).

Bimotor Diamond DA42 caiu pouco após a decolagem e bateu em um hangar que tinha uma "quantidade significativa" de combustível. Segundo a Polícia de South Wales, o acidente aconteceu às 14h10 no horário local (1h40 no Horário de Brasília).

Uma explosão aconteceu após o acidente e as duas pessoas que estavam na aeronave morreram na hora. Como a aeronave atingiu o sistema de hidrantes do hangar, o combate ao incêndio demorou a começar.

Os outros 10 feridos estavam em terra no momento do acidente. Entre essas 10 pessoas, uma corre risco de morrer, duas têm "ferimentos graves", seis foram internadas por inalar fumaça e uma tem ferimentos leves, segundo a polícia.

O hangar sofreu "danos significativos" e duas aeronaves foram atingidas. Havia estudantes de aviação no local no momento do acidente e a área foi evacuada.

Os nomes das vítimas não foram divulgados até o momento. A perícia foi acionada para o local e as autoridades pediram que moradores evitassem a região.