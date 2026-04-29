SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de especialistas do Museu Oceanográfico Alemão questionou nesta quarta-feira (29) o sucesso da operação de resgate da baleia Timmy, encalhada desde o fim de março em uma baía lateral perto da ilha de Poel, na costa norte da Alemanha.

Segundo o grupo, soltar o animal debilitado em alto-mar pode levar ao seu afogamento, visto que baleias precisam ser capazes de se mover livremente para respirar o ar atmosférico pela superfície.

O transporte de Timmy está sendo feito por meio de uma espécie de balsa, em formato de um aquário de aço, para levar o animal em segurança. Até o momento, o comboio está navegando a pouco menos de 9 quilômetros por hora nas águas internacionais do mar Báltico, segundo o jornal alemão Welt.

De acordo com um grupo de mergulhadores que acompanham o transporte, a baleia-jubarte está progredindo bem. Contudo, o local exato da soltura do animal ainda não foi determinado pela iniciativa privada de milionários que está financiando o projeto de salvamento.

Por volta das 8h (no horário de Brasília), foi implantado um transmissor GPS para o rastreio do animal após sua libertação. Segundo a iniciativa, os dados de monitoramento somente serão compartilhados ao Ministério do Meio Ambiente de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, chefiado por Till Backhaus (equivalente a um secretário estadual).

Para a proteção solar, voluntários estão instalando uma cobertura sobre a balsa que transporta a baleia. Uma câmera também vai ser colocada para a observação do animal.

De acordo com o biólogo marinho Fabian Ritter, procurado pela imprensa alemã, o fator crucial para o sucesso da missão se dá na capacidade do animal nadar, mergulhar e se alimentar normalmente após a operação, que desafia experiências anteriores.

"Normalmente, as baleias de grande porte sobrevivem a encalhes repetidos por apenas alguns dias", disse ele.

Em entrevista ao jornal Bild, Backhaus afirmou que "se tudo correr bem", Timmy estará no mar do Norte daqui a dois dias. Caso o animal não consiga nadar sozinho ao chegar ao local de soltura, o ministro acrescentou que existe um plano B preparado, junto a um centro de resgate de baleias.