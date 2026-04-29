SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter tido uma "conversa muito boa" com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta qurta-feira (29), na qual discutiram mais sobre a Ucrânia do que sobre o Irã.

Trump disse que sugeriu "um pequeno cessar-fogo" na guerra na Ucrânia em sua ligação telefônica com o líder russo. "Conversamos mais sobre a guerra na Ucrânia", disse Trump a repórteres no Salão Oval. "E acho que ele pode fazer isso", acrescentou, ao perguntar aos jornalistas se Putin já havia anunciado a trégua.

Trump disse que Putin se ofereceu para ajudar na questão do urânio enriquecido do Irã. Esse é um dos obstáculos para um acordo que encerrasse a guerra com o Irã, mas "eu disse que preferia muito mais que você se envolvesse no fim da guerra com a Ucrânia", afirmou Trump.

A conversa, que durou uma hora e meia, teria se concentrado na guerra entre Rússia e Ucrânia. Embora tenha rejeitado um cessar-fogo total e incondicional proposto por Kiev, Putin tem proposto repetidamente tréguas temporárias e limitadas durante a guerra declarada de Moscou contra a Ucrânia.

A Ucrânia afirma que a Rússia violou repetidamente as tréguas anteriores. O governo ucraniano registrou mais de 400 violações durante o suposto cessar-fogo declarado na Páscoa Ortodoxa.

O presidente dos EUA tem um histórico de fazer comentários positivos sobre Putin. Além disso, ele já criticou duramente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por não concordar em fazer um acordo com a Rússia para encerrar a guerra.

CESSAR-FOGO PROPOSTO POR PUTIN PARA O DIA 9 DE MAIO

Putin propôs um cessar-fogo na Ucrânia para o dia 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945. A informação é foi divulgada pelo Kremlin, acrescentando que os Estados Unidos apoiam a iniciativa. O líder russo disse estar preparado "para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do dia da vitória", declarou seu assessor diplomático, Yuri Ushakov, a jornalistas.

Ele acrescentou que Trump "apoiou ativamente esta iniciativa" para um dia que "comemora nossa vitória comum". O dia 9 de maio, data em que a Rússia comemora a rendição da Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, é celebrado todos os anos com grandes demonstrações de força em todo o país.

Este ano, as comemorações serão reduzidas por motivos de segurança. Desde 2023, a Ucrânia celebra a vitória de 1945 em 8 de maio, assim como os países ocidentais.