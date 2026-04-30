SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicou numa rede social uma imagem que mostra o estreito de Hormuz, uma das principais rotas de energia do mundo, com o nome "estreito de Trump".

A imagem, compartilhada pelo líder republicado na plataforma Truth Social, é um mapa da região e retrata vários navios com a bandeira dos EUA navegando pelo canal. Atualmente, o estreito por onde passava antes da guerra cerca de um quinto do petróleo comercializado em todo o mundo está bloqueado devido ao conflito de Washington com o Irã, a despeito da entrada em vigor de um cessar-fogo.

Diante do impasse no conflito e do aumento dos preços na energia global, os EUA tentam formar uma coalizão internacional com o objetivo de reabrir o estreito. Aliados de Washington, incluindo França e Reino Unido, já discutiram a possibilidade de participar da iniciativa, mas indicaram que só estariam dispostos a atuar após o fim das hostilidades.

A coalizão deverá se chamar Construção da Liberdade Marítima. Os EUA não divulgaram mais detalhes sobre a iniciativa. Segundo a agência de notícias AFP, porém, Trump planeja manter o bloqueio naval contra portos iranianos por vários meses para pressionar a economia de Teerã.

Já o regime iraniano disse que qualquer ataque dos EUA contra o país levará a "ataques longos e dolorosos" contra posições americanas na região. E o líder supremo do país, o aiatolá Mojtaba Khamenei, escreveu em mensagem divulgada nesta quinta que os EUA sofreram uma derrota vergonhosa na guerra.