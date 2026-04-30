SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O preço médio da gasolina na Califórnia voltou a bater US$ 6 (cerca de R$ 29,9, na cotação atual) por galão, em meio à alta do petróleo desde o início da guerra contra o Irã. Cada galão tem cerca de 3,8 litros de combustível. As informações são da CNBC.

Motoristas na Califórnia pagavam em média US$ 6,01 por galão na quinta-feira. O valor é o mais alto no estado desde outubro de 2023 e coloca a Califórnia como o local com a gasolina mais cara dos EUA.

Preço no estado subiu cerca de 30% desde o fim de fevereiro, quando EUA e Israel iniciaram a guerra contra o Irã. A alta levou o combustível a superar novamente a marca de US$ 6 por galão pela primeira vez desde 2023.

Diesel também disparou e chegou a cerca de US$ 7,50 (cerca de R$ 37,41) por galão na Califórnia. Isso representa aumento de 47% desde 28 de fevereiro, data apontada como o início do conflito.

Nos EUA como um todo, a gasolina subiu 27 centavos de dólar em uma semana. A média nacional foi a US$ 4,30 por galão na quinta-feira, ante US$ 4,03 uma semana antes, com a alta do petróleo.

Alívio recente nas bombas durou pouco, após uma queda temporária do petróleo. A CNBC relatou que os preços chegaram a ceder por algumas semanas com a expectativa de um acordo para encerrar a guerra, mas voltaram a subir quando ficou claro que o Irã não reabriria o Estreito de Ormuz, rota importante para exportação de petróleo.

Diesel é um combustível central para o transporte de mercadorias nos EUA. Ele é usado por caminhões e trens que levam produtos ao comércio, o que pode pressionar custos em cadeia quando o preço sobe.

A alta de combustíveis ocorre num momento em que indicadores de inflação e atividade dos EUA voltam a acelerar. O PIB e inflação ganharam força no primeiro trimestre, o que aumenta a atenção do mercado para o impacto de energia no custo de vida.