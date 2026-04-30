SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira (30) que pode retirar tropas americanas da Itália e da Espanha.

Fala foi feita por Trump a repórteres. "Sim, provavelmente, provavelmente farei isso. Por que não faria?", afirmou o presidente durante entrevista no Salão Oval.

"A Itália não nos ajudou em nada [na guerra com Irã] e a Espanha foi horrível, absolutamente horrível", disse ainda o presidente.

EUA também avaliam reduzir o número de tropas na Alemanha. Em publicação na Truth Social, ele afirmou nesta quarta-feira (29) que "os Estados Unidos estão estudando e revisando a possível redução de tropas na Alemanha, com uma decisão a ser tomada no curto prazo".

Declaração veio depois de fala de chanceler Friedrich Merz. O chefe do governo alemão criticou a condução americana das negociações com o Irã. Em fala a estudantes em Marsberg, o chanceler disse que os iranianos são "muito habilidosos em não negociar" e acusou Teerã de humilhar os Estados Unidos.

CRÍTICAS DOS EUA A ALIADOS DA OTAN NA GUERRA COM O IRÃ

Governo Trump tem pressionado aliados da Otan. O texto informa que integrantes da aliança foram criticados por não apoiarem a ofensiva de EUA e Israel contra o Irã, inclusive por não enviarem forças navais para ajudar a reabrir o estreito de Hormuz.

Secretário de Defesa dos EUA atacou iniciativas de Reino Unido e França. Pete Hegseth chamou esses esforços de "bobos" e disse que os europeus deveriam fazer "menos conferências sofisticadas na Europa e entrar em um barco".

Trump também voltou a ameaçar o Irã sobre um acordo nuclear. Em publicação na Truth Social, ele escreveu: "O Irã não consegue se organizar. Eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. É melhor ficarem espertos logo".