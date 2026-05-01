O presidente da National Action Network, uma das principais organizações de direitos civis do país, o Reverendo Al Sharpton, afirmou que a decisão da Suprema Corte dos EUA desmantelou o trabalho de Martin Luther King, que lutou contra leis segregacionistas que limitavam o direito ao voto dos negros estadunidenses.

A decisão de hoje é uma bala no coração do movimento pelos direitos de voto. O Dr. King não marchou pela Ponte Edmund Pettus para que seis juízes em Washington pudessem desfazer silenciosamente o que foi conquistado com sangue. Esta corte vem minando a Lei dos Direitos de Voto há mais de uma década, e hoje a facada foi ainda mais profunda, afirmou Sharpton em comunicado.

Trump celebra

O presidente dos EUA, Donald Trump, celebrou abertamente a decisão da Suprema Corte. Esse é o tipo de decisão que eu gosto, disse à jornalistas na Casa Branca.

Em uma rede social, Trump agradeceu ao governador da Louisiana, Jeff Landry, por ter levado o caso à Suprema Corte e por agir com tanta rapidez para corrigir a inconstitucionalidade dos mapas eleitorais da Louisiana

No mesmo dia, Trump encorajou governador do estado de Tennessee a mudar os distritos eleitorais para beneficiar os republicanos

Isso deve nos dar uma cadeira a mais e ajudar a salvar nosso país dos democratas da esquerda radical e de suas políticas destrutivas, afirmou na mesma rede social.

Democratas reagem

Por outro lado, as lideranças democratas prometem reagir para evitar a perda de representação, o que pode aprofundar a manipulação eleitoral nos EUA, conhecida como gerrymandering, com possível impacto para eleições legislativas de meio do mandato marcadas para novembro deste ano.

A prática, que consiste na alteração dos limites dos distritos eleitorais, vem se intensificando desde que o Texas alterou seus distritos para favorecer os republicanos.

O estado da California, controlado pelos democratas, e o Missouri, de maioria republicana, seguiram o exemplo do Texas. Antes da decisão da Corte dos EUA, foi a vez da Flórida alterar os limites dos distritos para favorecer os republicanos.

Em um estado onde a vice-presidente Kamala Harris [candidata presencial democrata] obteve 43% dos votos há dois anos, o Partido Republicano pode controlar 86% das cadeiras da Câmara, escreveu o New York Times após a mudança nos distritos da Flórida nesta semana.

A Flórida é o oitavo estado a alterar os mapas eleitorais para eleição parlamentar de 2026. As alterações no Texas, Missouri, Carolina do Noite, Ohio e Flórida devem beneficiar os republicanos, enquanto mudanças na Califórnia, Utah e Virgínia devem favorecer os democratas.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), outra importante organização que luta por direitos civis nos EUA, chamou a decisão do Supremo de vergonhosa e disse que a Lei dos Direitos de Voto é a espinha dorsal da nossa democracia multirracial.